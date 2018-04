Algérie: Lutte antiterroriste - Un pistolet mitrailleur et un lot de munitions saisis à Ouargla (MDN)

ALGER - Un pistolet mitrailleur et un lot de munitions ont été saisis lundi à Ouargla par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une patrouille de recherche, indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 23 avril 2018, lors d'une patrouille de recherche dans la localité de Bir Koulas à Ouargla (4e Région militaire) un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions (430 balles) et une lunette de tir pour le lance-roquettes RPG-7", précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire "ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), six (6) contrebandiers et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, une (1) tonne de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage".

En outre, à Annaba (5e RM), des Garde-côtes "ont saisi 32,174 kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Oran et Tlemcen (2e RM), un narcotrafiquant et saisi 12,2 kilogrammes de la même substance".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de six (6) personnes à El Kala (5e RM)".