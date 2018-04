Ibrahima Thioub, le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a déclaré à Malicounda, lors de la deuxième édition des Journées culturelles de cette commune que «l'Afrique est le continent des terroirs et non des territoires nationaux laissés par les Etats coloniaux européens aujourd'hui en faillite à travers leurs trajectoires». Il a aussi, par une métaphore, invité les éducateurs et enseignants à s'occuper des enfants, des élèves.

A l'en croire, «un arbre tient par ses racines qui contribuent à son évolution pour le voir avec des fleurs et des fruits». Pour lui, deux choses sont à prendre en compte: «ceux qui n'ont pas été à l'école sont la racine et ceux qui sont à l'école n'y sont que grâce à eux. Quand ils arrivent au succès, ils représentent la fleur. La fleur ne doit sa raison d'être qu'aux racines qui tirent du sol la sève nourricière de l'arbre maintenant la fleur dans sa beauté jusqu'à lui donner un fruit». Selon lui, cette métaphore est du reste très compréhensible dans le cadre où il se trouve, un milieu rural.

Le recteur est également revenu sur les identités ethniques à mettre en évidence avec la nation. La nation sénégalaise s'est construite selon un multilinguisme et une multiethnicité. A en croire le recteur, cela n'a rien à voir avec la manière dont la nation a été construite en Europe, de manière monolingue, réprimant et supprimant les autres, une nation mono confessionnelle. Au contraire, la tradition africaine, l'Afrique, donne un autre répondant car les identités les plus remarquables sont les identités des terroirs.

Par conséquent, Malicounda est un terroir, être de Malicounda, relève-t-il, veut dire (quelqu'un) parler deux ou trois langues et partager sa culture en dehors des considérations confessionnelles ou religieuses avec les autres membres du terroir, une culture de terroir partagée, signe d'acceptation de l'autre, des différences acceptées qui sont sources de résolution des différends. L'Espagne et la Catalogne, la France et la Corse sont, selon lui, l'expression d'une logique différente de celle de chez-nous, une logique de Walo-Walo, de Djolof-Djolof, de Adior-Adior, de Soninké. Cette logique est un timbre fort exprimant la continuité dans les terroirs, note-t-il.