Sénégal: Non application des accords résiduels de 2014 - And Geusseum décrète 48 heures de grève

L'Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASA/And Geusseum) regroupant le Syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS) et le Syndicat unitaire des travailleurs municipaux (SUDTM), décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures, notamment les mardi 24 et mercredi 25 avril 2018. Ce mouvement entre dans le cadre du deuxième plan d'actions qui sera marqué, entre autres, par le respect des urgences et le service minimum. Les camarades de Mballo Dia Thiam exigent du gouvernement l'application des accords résiduels de 2014.

And Geusseum réclame «l'ouverture de négociations sérieuses sur le régime indemnitaire (les indemnités de risque, de responsabilité, de logement, d'itinérance et de sujétion, des primes d'éloignement, etc.) et l'allongement de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans, avec l'inclusion de l'indemnité de risque dans la liquidation de la pension de retraite». Qui plus est, les travailleurs de la santé veulent «la finalisation des travaux du Conseil supérieur de la fonction publique locale et la régularisation des agents de santé communautaires, l'application du statut du personnel des établissements publics de Santé (EPS), l'adoption d'un système de rémunération équitable et décente des directeurs et PCA des EPS à l'instar de leurs homologues de même rang».

Concernant l'engagement de l'Etat à payer l'intégralité des arriérés de salaires des agents contractuels «JICA et Cobra» à partir du vendredi 13 avril 2018, les indemnités de retraite aux travailleurs des collectivités locales, la dette de la CMU, le fonds de motivation nationale, le virement de la première tranche de la subvention des hôpitaux, And Geusseum précise qu'aucun « acte n'a été posé par le gouvernement, à part le virement de deux mensualités au profit des contractuels du Cobra».