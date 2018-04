Sénégal: Didier Awadi, artiste-compositeur - «On a l'impression que tout doit passer avec force et arrogance dans ce pays»

interview

Après cinq ans d'absence de la scène musicale, le rappeur Didier Awadi revient avec force avec un nouvel album de 23 titres intitulé « Made in Africa ». Dans cet entretien qu'il nous a accordé juste après la cérémonie de présentation du nouvel opus hier, Didier Awadi qui a une vision positive quant à l'évolution de la musique urbaine au Sénégal, est revenu sur la situation politique du pays. L'artiste déplore le «forcing» sur le projet de loi sur le parrainage. Selon lui, tout devrait être fait autour d'un consensus entre les principaux concernés. Connu pour ses textes engagés, Didier Awadi dit croire à l'union africaine. Pour cause, dit-il, « l'avenir de l'Afrique est radieuse ». Il n'a pas aussi manqué de donner son avis sur le débat sur le Franc Cfa qui fait rage en Afrique. A l'en croire, « on ne peut pas se développer avec une monnaie étrangère qu'on ne contrôle pas ».

Vous venez de sortir un nouvel album intitulé « Made in Africa ». Parlez nous en ?

C'est un album de 23 titres. C'est un résumé de mes voyages, de mes rencontres autant culturelles qu'associatives ou politiques. C'est cinq ans de vie. J'ai essayé de faire une musique de mon temps, actuelle et j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes tels qu'Alpha Blondy, José de la Côte d' Ivoire, Sizzla de la Jamaïque, Vieux Farka Touré, Ismaël Lô, Duggy Tee. Il y'a aussi la nouvelle génération comme Dip Doundou Guiss, Ombre Zion, Moona, la camerounaise Daniella Ahanda etc. C'est vraiment l'album où je me suis fait plaisir. J'ai fait beaucoup de featuring pour prendre du plaisir à faire mon métier. « Made in Africa », je voulais le faire depuis longtemps. Je veux aussi dire qu'à partir d'ici, on peut faire comme les cubains, une musique qui va partout dans le monde. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique en est capable. « Made in Africa » est un classique qui va parler sans nul doute à toutes les générations. Concernant le style musical, il est varié. Il y'a du rap, du reggae, de l'Afrobeat, des incursions blues.

Quels sont les thèmes abordés dans cet album ?

Dans « Made in Africa », j'ai parlé de l'amour, du rap social, politique, un peu de tout dirais-je. C'est aussi l'histoire de trahison dans ma vie, des moments de doute face à la jungle humaine. Il y'a un morceau qui s'appelle « L'impertinent » où je parle des gens qui quand ils sont dans l'opposition, ils t'aiment et quand ils ont sont dans le pouvoir, ils ne t'aiment plus. « Manipulation » pour dénoncer la façon dont on manipule les gens pour créer des situations d'insécurité pour prendre le pétrole ou l'uranium des pays africains. Je rends aussi hommage à Omar Pène dans cet album.

Le Rap, c'est la meilleure musique pour exprimer votre pensée ?

Pour le moment, le Rap est la meilleure façon pour moi de m'exprimer. Peut-être que demain, ce sera le cinéma. Tous les moyens d'expression qui seront à ma disposition, si on peut, on va essayer de les exploiter pour faire passer un message conscient et panafricain. Il y'a des musiciens qui ne sont pas engagés. Ça n'enlève en rien leurs talents. Maintenant, c'est des parcours de vie qui font qu'on dit de toi, tu es engagé ou pas. Moi, je ne demande à personne d'être engagé ou de ne pas être engagé. Chacun fait ce qu'il sent.

Comment voyez-vous l'évolution de la musique urbaine au Sénégal ?

La musique urbaine au Sénégal, aujourd'hui c'est le numéro 1. C'est une affaire de jeunes aujourd'hui. Tous ces jeunes sont au devant de la scène. Ça évolue bien. Elle est bien produite. Les clips sont bien faits et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle des gens surtout dans la nouvelle génération qui ont des millions de vues sur Youtube. Ça veut dire que ce qu'ils parlent à plein de gens. Quelqu'un comme Dip, au dela du talent, je regarde la stratégie, la qualité de ses vidéos, ses audios qu'il a mises.

Parlons maintenant de la situation du pays. Le projet de loi sur le parrainage vient d'être adopté par l'Assemblée nationale après tant de remous. Qu'est ce que vous pensez de ce débat ?

Par rapport à ça, j'ai une phrase qui est assez claire. Je préfère la force des arguments aux arguments de la force. Je suis pour la discussion et pour le consensus. Ils (les députés de la majorité Ndlr) ont fait passer ça en force et sans débats, ce n'est pas élégant à mon avis. Je le déplore. Si ça doit être mis sur la table, ça doit être mis sur la table mais ça doit être le résultat d'un consensus mais pas forcément le passage en force. Dans ce pays, l'argent ne circule pas. Beaucoup de corporations ne sont pas heureuses.

On a l'impression que tout doit passer avec force et arrogance dans ce pays. Ça risque d'être préjudiciable à ce régime s'il ne se ressaisisse pas. Je pense que les mêmes causes vont aboutir aux mêmes effets. Il y'a des problèmes d'injustice criards, il y'a des deux poids deux mesures. Au passage, j'ai une pensée pour Ngaaka Blindé qui est en prison. C'est un rappeur qui est en prison alors que d'autres ne le sont pas. La justice qui condamne et laisse d'autres parce qu'ils sont dans le bon camp. On le voit tous.

Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique ?

L'avenir de l'Afrique, c'est un avenir radieux. Si tus vois tout ce qu'on a comme niveau de croissance. On est dans des pays avec 60% de jeunesse avec aussi toutes des richesses qui sont découvertes dans nos pays. Au moins, c'est le temps de l'Afrique. C'est l'heure de l'Afrique qui a sonné.

Vous avez dit que l'Afrique n'est pas démunie seulement pas désunie. Croyez-vous à une union africaine ?

J'ai cité l'écrivain Cheikh Hamidou Kane qui dit que « l'Afrique n'est pas démunie mais seulement désunie » et c'est toujours notre problème. Je crois à une union africaine. La preuve aujourd'hui, le passeport existe. Quand on en parlait, il n'y avait pas de passeport. On a vu Nelson Mandela aujourd'hui qui était en prison. On a vu quand on l'a sorti, il a fait son mandat, il est parti. On a vu la Rhodésie devenir Zimbabwe. Je crois plus que jamais en l'Afrique et je n'ai que des raisons d'y croire.

Un autre débat fait aussi rage en Afrique, c'est le Franc Cfa. Est-ce un facteur bloquant pour l'envol de l'Afrique ?

Oui bien sûr sur l'Afrique occidentale française. On a un problème. On ne peut pas se développer avec une monnaie étrangère qu'on ne contrôle pas. Si tu ne contrôles pas une monnaie, tu ne contrôles pas les fluctuations de cette monnaie, tu ne peux pas t'enrichir en ayant 50% hors de ton pays. Donc, tu ne peux pas servir au développement de ton pays.