Hier, lundi, 23 mars, à Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye, directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) dans son message d'ouverture du 24ème Congrès de l'Association internationale des pilotes maritimes a laissé entendre que «la part de l'Afrique dans le commerce mondial ne dépasse pas les 3%».

Vu que «le volume des échanges commerciaux intra-africains n'augmente pas, il sera difficile de positionner nos ports comme des hubs logistiques de classe mondiale et disposer des parts de marchés aux places portuaires d'autres régions du monde», a-t-il dit. Sous ce rapport, il arguera: «Notre association doit donc être un creuset de réflexion, d'échanges d'expériences et complémentarité pour bonifier l'offre logistique sous régionale et régionale».

Aboubacar Sedikh Bèye ajoutera qu' «à l'ère de la mondialisation et de l'ouverture des marchés, le concept d'intégration africaine peut trouver son expression la plus achevée à partir des ports si nous savons dépasser les clivages artificiels de la compétition interportuaire pour nous inscrire dans une quête de complémentarité et de performance partagée».