La 5e édition de la cérémonie de remise de distinction du Prix Citoyen Model (2018) organisée, samedi 21 avril à Dakar, par l'Association Club Model qui milite pour la promotion et la défense des valeurs civiques et morales et de l'action citoyenne a vu une quinzaine de leaders Africains primés pour leur engagement citoyen. Parmi ces leaders figurent 2 ministres et 2 journalistes.

Le journaliste Moussa Thiam de Sud FM Sen Radio, non moins correspondant de Sud Quotidien dans la banlieue dakaroise fait partie des heureux primés pour l'émission qu'il anime tous les samedis matin dénommée «Loo ci xam» (Tu en sais quoi ?).

Moussa Thiam, journaliste de Sud FM Sen Radio, non moins correspondant de Sud Quotidien dans la banlieue dakaroise a été fait partie des lauréats du Prix Citoyen Model Africain 2018 pour l'émission qu'il anime tous les samedis matin dénommée «Loo ci xam» (Tu en sais quoi ?). La cinquième édition (2018) de la remise des distinctions a été organisée, samedi 21 avril à Dakar, par l'Association Club Model. Des personnalités issues d'autres pays comme le ministre de la Femme du Congo Brazzaville et Mme Khoudia Mbaye, ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement du Sénégal et d'autres nominées au sein des Forces de défense et de sécurité comme le commandant Tine des Sapeurs pompiers, font partie du groupe des primés.

L'esprit de cette cérémonie, selon le président du Club Model, Ibrahima Khalil Niang, est de promouvoir la citoyenneté à travers des actions menées sur le terrain qui impactent positivement les populations. «Le club est créé en 2007 et on s'est fixé comme objectif de participer activement au développement de l'Afrique en bâtissant des citoyens exemplaires à travers une lutte active contre la crise des valeurs», a soutenu Ibrahima Khalil Niang. Et de poursuivre, sur le choix des primés: «nous organisons chaque année la cérémonie de remise des Prix Citoyen Model Africain pour différentes catégories. C'est une façon de galvaniser l'excellence de ces personnes qui se sont illustrées positivement dans des secteurs de développement culturel, social, économique, etc.», renseigne le président.

Pour le cas du journaliste Moussa Thiam, il a été primé pour avoir instauré un concept novateur d'émission englobant aussi bien les préoccupations des populations que la prise de décision des décideurs sur les cas de problèmes évoqués. Selon Moussa Thiam, son émission privilégie la participation des populations qui la font. «Pour mieux rapprocher les populations à la radio, l'émission "Loo ci xam" en est une parfaite illustration. Pour nous démarquer de ce que font les auditeurs dans les antennes libres ("wax sa xalat") qui deviennent de plus en plus partisanes, nous avons créé un concept comme avis d'expert sur les thèmes que nous choisissons et que des fois mêmes les auditeurs proposent. Les auditeurs participent en toute liberté sur les sujets», a fait savoir Moussa Thiam.

Pour le journaliste, le concept de l'émission édictée par la Direction de Sud Fm est de faire participer les populations sur les grands défis qui nous interpellent tous et dont les solutions sont attendues des autorités. L'émission se veut une plateforme de prise de décision des autorités sur les interpellations des populations qui interviennent pour leur localité. De l'avis de l'animateur de l'émission, beaucoup de problèmes sont résolus par les tenants du pouvoir, à travers l'émission. «Loo ci xam», qui est aussi une plateforme d'éclairage, participe à la citoyenneté par des sensibilisations pour la préservation des acquis et la pratique du civisme dans les rues. Elle a reçu le Prix de la Meilleure Emission Citoyenne à travers son animateur qui, durant plus de deux tours d'horloge, donne la parole aux auditeurs.

Le ministre de l'Economie des Fiances et du Plan était le parrain de cette édition. Les professeurs Mounirou Sy et Souleymane Astou Diagne ont présenté des communications sur la «Solidarité et l'action citoyenne».