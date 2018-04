Au neuvième jour du procès de l'Imam Ndoa et co-accusés, dans l'affaire des présumés terroristes, le nommé Lamine Coulibaly, alias Abou Jaafar, tout comme son co-inculpé Abou Diallo, dit Abou Diandar, ont rejeté tous les propos tenus devant les enquêteurs de la DIC et devant le juge d'instruction. Ils nient avoir subi des formations de maniement d'armes au Nigéria, encore moins avoir rencontré les chefs de Boko Haram. Leurs avocats semblent s'agripper sur le problème de langue, notamment le français, pour justifier les écarts de propos tenus devant la barre. En plein procès, Me Abdoul Daff, conseil de Lamine Coulibaly a contredit son client, avant de rendre le tablier

Cascades de négations et de rejets de propos tenus devant les enquêteurs de la Division d'investigation criminelle (DIC) et aussi devant le juge d'instruction. C'est ainsi qu'on peut résumer l'audition du prévenu Lamine Coulibaly, alias Abou Jaafar, co-accusé de l'Imam Aliou Ndao, dans l'affaire des présumés djihadistes et son codétenu Abou Diallo, dit Abou Diandar.

En effet, au neuvième jour du procès des présumés terroristes hier, lundi 23 avril, la Chambre criminelle spé- ciale du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a eu droit à un rejet quasi-total de tout ce qui est retenu dans le procès verbal d'enquête. Devant la barre, Lamine Coulibaly, qui n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés, dit avoir tenu certains propos sous la torture en Mauritanie, où il a été arrêté puis remis aux autorités sé- négalaises.

Entre autres propos rejetés, son entrainement au maniement des armes au Nigéria et sa participation à un combat contre l'Armée nigériane, à la place de l'approfondissement du Coran, tel qu'il lui avait été promis à son départ de Dakar. Il répond au président de la Cour, Samba Kane, qu'il n'avait jamais tenu de tels propos devant les enquê- teurs de la DIC, encore moins devant le juge d'instruction. Cela, même s'il reconnait n'avoir pas subi de violence au Sénégal.

Makhtar Diokhané, le démarcheur des autorisations de sortie du «Territoire»... Boko Haram

Sous le feu roulant des questions du président de la Cour, Lamine Coulibaly nie avoir soutenu qu'il a rencontré au Nigéria le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau. Selon lui, il était obligé de tenir de tels propos en Mauritanie à cause de la torture. A son avis, ce sont ses amis codétenus qui ont rencontré le chef de Boko Haram. Concernant les motifs avancés pour parvenir à quitter les bases du mouvement djihadiste, Boko Haram au Nigéria, pour rentrer au Sénégal, le pré- sident lui rappelle ses propos aux enquêteurs selon lesquels ils étaient obligés de dire qu'ils restaient dans le groupe terroriste et qu'ils comptaient installer les idéaux du mouvement au Séné- gal. Le prévenu a encore une fois de plus nié avoir tenu de tels propos. Pour lui, c'est Makhtar Diokhané qui a obtenu leur autorisation de sortie, sans pour autant leur donner des explications sur les termes de l'accord. Sur les raisons de son voyage au Nigéria, l'accusé soutient avoir été financé par Ibrahima Ba à hauteur de 150.000 F Cfa par personne, pour aller poursuivre ses études du Coran. A l'en croire, il n'a jamais été question d'aller faire le djihad. Pourtant, le procureur Aly Ciré Ndiaye rappelle que devant les enquêteurs, le même mis en cause avait soutenu avoir été convaincu par certaines personnes qui fréquentaient la même mosquée que lui à Yoff, pour aller faire le djihad au Nigéria, lors des causeries après la prière. Poursuivant, le procureur relève ainsi que le dé- tenu avait avancé les noms d'Abdallah Coulibaly, son cousin, et d'Ibrahima Ba.

Des tentatives, en vain, de le convaincre de se rendre en Libye ?

Après sa libération par l'Armée Nigériane et son retour au Sé- négal, Lamine Coulibaly décide de repartir en Mauritanie pour combler le retard accusé lors de son voyage au Nigéria. Répondant au procureur qui voulait savoir qui lui a parlé de djihad, mais cette fois-ci en Libye, il rejette en bloc avoir été influencé par quelqu'un. Mais, c'était sans compter avec le procureur, qui convoque le Procès verbal (PV) d'audition, qui dit que le prévenu avait soutenu que Mouhamed Ndiaye et un autre compatriote sénégalais, rencontrés en Mauritanie, ont tenté, en vain, de le convaincre de se rendre en Libye

Abou Diallo entre dénéguation des PV et piège du procureur

Décidément, les prévenus qui ont défilé hier, lundi 23 avril, neuvième jour du procès, devant la barre de la Chambre criminelle spéciale charge de juger des pré- sumés terroristes, ont opté pour le rejet des propos notés dans les procès verbaux (PV) d'enquête. En effet, à l'image de son codétenu, qui a été auditionné dans la matinée et en début d'après-midi, Abou Diallo, alias Abou Diandar a lui aussi récusé tout ce qui lui a été rappelé comme propos tenus devant les enquêteurs. Ce natif de RichardToll, élève au collège de Rosso Sénégal, arrêté en 2017 au dispensaire de Richard-Toll rejette avoir dit qu'il a reçu une formation militaire, participé à 3 combats dans les rangs de Boko Haram, avoir rencontré le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau au Nigéria, encore moins avoir participé à deux réunions à Richard-Toll pour faire le choix entre Daesh et Boko Haram. Il soutient également ne pas être informé des ambitions de Makhtar Diokhané d'implanter des Cellules djihadistes au Sénégal.

Même s'il reconnait n'avoir pas été torturé par les enquêteurs de la DIC, il dit avoir été auditionné sur son lit d'hôpital, à A. le Dantec. Il réfute ainsi tout ce que le président de la Cour, tout comme le procureur lui lisaient, tiré en réalité des PV d'audition. Tout ce qu'il avait comme ré- ponse était de dire qu'il ne se souvient pas avoir tenu de tels propos et qu'il était malade lors de son audition. Pis, il dit ne s'être pas souvenu avoir signé les PV d'enquête. Mais, il déclare que seul les propos tenus devant le juge d'instruction étaient valables et non ceux prononcés face aux enquêteurs de la DIC. Toutefois, le procureur Aly Ciré Ndiaye l'a, tant soit peu, entrainé dans un piège. En effet, lui rappelant des propos tenus, notamment sur les intentions de Makhtar Diokhané d'installer des Cellules djihadistes au Sénégal, le procureur indique qu'il avait soutenu devant les enquêteurs qu'à sa sortie du Nigéria, il avait renoncé à toutes idées de djihad. Le prévenu reconnait avoir abandonné toute idée de faire du djihad au Sénégal. Ce qui ne collait pas avec les propos tenus auparavant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais épousé de tels idéaux

Le voyage d'Abou Diandar au Nigéria

Revenant sur les raisons de son voyage au Nigéria, le prévenu Abou Diallo, alias Abou Diandar informe que c'est suite à une invitation d'un nommé Imam Aboubacry Gueye, qu'il a rejoint avec Moustapha Faye, Moussa Aw et d'autres personnes, le Nigéria, en passant par Kaolack, le Mali, le Niger. A l'en croire, le but du voyage, financé par Aboubacry Gueye à travers Moustapha Faye, était de se faire un peu d'argent pendant les vacances et, en même temps, approfondir ses connaissances en Islam. Toutefois, il reconnait que le but visé n'a pas été atteint. Selon lui, à son retour du Nigéria, après avoir fait 3 mois entre les mains de l'Armée nigériane et 1 mois au niveau des services de l'immigration, il s'est rendu à RichardToll, chez ses parents, pour travailler dans les champs. C'est dans les champs, selon lui, qu'il est tombé malade et s'est rendu au dispensaire de Richard-Toll où il a été appréhendé. A noter que le procès se poursuit ce jour, mardi 24 avril au niveau de la salle 4 du Palais de justice Lat-Dior de Dakar

Pour sortir d'affaire Lamine Coulibaly «ne parlant que Soninké» son conseil s'agrippe sur l'incompréhension du Wolof

Voulant tirer d'affaire son client, son avocat, Me Amadou Aly Kane a joué sur l'incompréhension de la langue Wolof de Lamine Coulibaly. En effet, hier lundi, devant la barre de la chambre criminelle spéciale chargé de connaître du dossier sur le terrorisme et apologie du terrorisme, l'accusé s'exprimait en Soninké et était obligé d'avoir un interprète. Sur cette question d'interprète, l'accusé reconnait avoir bénéficié d'un bon traducteur en Mauritanie, mais qu'il n'en avait pas au Sénégal. Ainsi donc, il affirme ne pas comprendre certaines questions des enquêteurs au Sénégal. Il renseigne n'avoir commencé à parler couramment le Wolof qu'en prison, et qu'à son arrivé à Dakar, en 2013, il ne comprenait que sa langue maternelle, le Soninké et un peut de Pulaar parlé dans son village natal. Sur la question de savoir s'il était assisté par un avocat tout au long de son audition, et si ce dernier savait qu'il ne comprenait pas les questions qui lui avaient été posé, il dit ne pas savoir qu'il était assisté par un conseil

Me Daff contredit son client et démissionne

Des propos qui ont fait réagir son conseil, Me Abdoul Daff, qui a tenu à apporter des précisions pour ne pas tenir «la réputation du barreau», pré- cise-t-il. Pour la robe noire, il a été aux côtés du prévenu toutes les fois qu'il a été requis par le juge d'instruction. Mieux, il informe que tout au long des auditions, il n'a jamais été question de problème de langage avec le détenu qui, à son avis, comprenait bien les questions qui lui avaient été posées en Wolof. Donc, il dit ne pas comprendre que devant la barre, le détenu dise qu'il ne comprend pas Wolof et qu'il soit obligé d'être assisté par un interprète. D'ailleurs, il précise que s'il y avait quelque chose qui pourrait porter préjudice à son client, il aurait intervenu. Une manière de montrer que le pré- venu a signé de son plein gré le rapport d'enquête, parce qu'il reconnait tout ce qui s'y trouve. Par conséquent, fustigeant que le prévenu soit influencé par un de ses conseils pour dire qu'il n'a pas été assisté par un avocat devant le juge d'instruction, il a présenté sa démission. Une démission qui ne semble pas ébranler le prévenu qui dit ne l'avoir jamais reconnu comme son conseil juridique.

Pour conforter la robe noire dans ses propos, le procureur avait rappelé, au préalable, que le prévenu discutait en Wolof avec le nommé Mouhamed Ndiaye en Mauritanie. Ce que le pré- venu a voulu relativiser en informant que ce n'est qu'une seule fois qu'il a communiqué avec Mouhamed Ndiaye. Des propos qui contrastent d'avec ceux tenus au début, quand il dit avoir rencontré pour la première fois Mouhamed Ndiaye au niveau d'une gare routière en Mauritanie, et que ce dernier lui avait promis un téléphone portable. L'autre fois qu'ils ont eu à converser, c'était au téléphone, quand Mouhamed Ndiaye l'a joint pour lui demander de venir récupérer le téléphone promis, à Nouakchott. Pour le piéger, le procureur lui pose directement une question en Wolof. Et le prévenu répond très clairement (à la question). Le procureur informe que la question posée en Wolof était juste une manière de faire comprendre à la Cour que le prévenu comprenait bien la langue