Sénégal: Série A / Buteur et décisif face à la Juventus - Maradona croit au titre et remercie Kalidou Koulibaly

Diego Maradona n'a pas caché qu'il est réellement un fan de Kaliou Koulibaly. Après l'avoir qualifié de «phénomène», il y a quelques saisons, l'ancienne gloire a manifesté sa joie dans son compte facebook en remerciant le défenseur central et en saluant son but inscrit dimanche contre la Juventus et qui relance Naples dans la course pour le scudetto (titre de championnat d'Italie).

En jouant le «sauveur» dimanche lors de la précédente journée de Série A, Kalidou Koulibaly a rempli de bonheur les supporters de Naples. Hier, c'est Diégo Maradona qui s'y est mis en saluant sur son compte Facebook, le but victorieux de Kalidou Koulibaly (son 5e but de la saison) en fin de rencontre contre la Juventus Turin (1-0) à la 90ème minute. Ce court succès relance de plus belle, le suspense et permet aux hommes de Maurizio Sarri (2e, 84 points) de revenir à un petit point au classement de leur rival, la Juventus à quatre journées de la fin. Maradona y croit plus que jamais au scudetto et n'a pas manqué de le faire savoir. L'ancienne gloire de Naples a posté une photo du Sénégalais et montrant fièrement le maillot de Kalidou Koulibaly. «Dans nos cœurs, on a tous un rêve, merci Koulibaly», a commenté la légende argentine.

«El pibe de Oro», qui a été champion d'Italie avec les «Partenope» en 1987 et 1990, aimerait, souligne-t-il, voir son ancienne équipe remporter un Scudetto qu'ils espèrent depuis 28 ans. Maradona semble porter le Sénégalais dans son cœur. En avril 2016, rappelle Sport24, il avait lancé de façon cinglante sur la chaîne italienne Piuenne TV: «Si Koulibaly était blanc, il jouerait déjà au Real Madrid ou au FC Barcelone. C'est un phénomène, le meilleur défenseur de Série A. Dans le football, le racisme continue d'exister. Les joueurs blancs sont toujours favorisés sur les joueurs noirs, c'est une honte !». C'est dire toute l'estime qu'il porte au patron de la défense du Sénégal. Il n'avait d'ailleurs manqué d'attirer l'attention de l'actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Grâce à ces performances, le défenseur sénégalais de 26 ans ne serait pas indifférent aux grands clubs surtout les anglais de Chelsea, Liverpool et Arsenal qui ont déjà manifesté leur intérêt.