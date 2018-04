Sénégal: Ligue des champions / Liverpool - AS Roma (19h45) - Sadio Mané sur le chemin des records

En attendant de disputer la Coupe du monde, Sadio Mané s'attaque ce mardi à la prestigieuse compétition européenne.

Il cherchera avec Liverpool FC à atteindre la finale de la champion's league. Auteur de l'une des meilleures saisons depuis le début de sa carrière, Sadio Mané aura le challenge de s'approcher de Cristiano Ronaldo, leader de loin du classement des buteurs dans la compétition mais aussi dépasser les records de ses compatriotes Mamadou Niang et Dame Ndoye qui sont jusqu'ici les deux meilleurs buteurs sénégalais dans cette compétition européenne.

Sadio Mané et Liverpool FC seront ce mardi 24 avril, sous les feux de la rampe avec les demi-finales de la ligue des champions qu'ils accueillent dans leur antre d'Andfied. Ce sera un gros challenge qui s'offrira à lui en attendant de disputer sa première Coupe du monde. Face à l'AS Roma, l'international sénégalais et les Reds espèrent retrouver le dernier carré de la Champion's League, dix ans après celle perdue en 2008 face à Chelsea. Ce qui sera sans doute synonyme d d'un nouveau record pour le Sénégalais qui est en train réaliser l'une des meilleures saisons depuis le début de sa carrière. Dans la foulée de la double confrontation face à l'As Roma de Dzeko, l'attaquant des Lions, pourra écrire une nouvelle page de l'histoire en devenant tout simplement le meilleur buteur sénégalais dans cette compétition européenne.

Après avoir battu, avec 44 buts, le record de buts inscrits en Premier League par un joueur sénégalais et détenu par son compatriote Demba Ba, l'attaquant des Lions reste à un but de Mamadou Niang (8 buts) et à deux buts de l'ancien attaquant des Lions Dame Ndoye qui trône avec ses 9 buts en Ligue des champions. Dans cette prestigieuse compétition, Sadio Mané en avait également profité pour inscrire son 7e but face à Manchester City en quarts de finale.

L'enfant de Sédhiou, s'était montré tout aussi décisif en offrant à son coéquipier Mohamed Salah, le but de l'égalisation à son équipe et lui permettre de franchir le cap des quarts de finale. Ce qui lui a valu d'être choisi par l'Uefa pour le titre de meilleur joueur de la semaine de Ligue des champions suite à un retentissant exploit et un triplé réussi face à Porto.

Avec ses coéquipiers Roberto Firmino et Mohamed Salah (8 buts chacun), ainsi que Edin Dzeko (6 buts) de l'As Roma, Sadio Mané tentera lors de la demi-finale aller de Ligue des champions de s'approcher un peu plus de Cristiano Ronaldo, leader de loin du classement des buteurs (15 points).