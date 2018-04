Sénégal: Vote de la loi sur le parrainage et répression des manifestations du 19 avril - Khalifa Sall «tance» le Macky

Au neuvième jour du procès de l'Imam Ndoa et co-accusés, dans l'affaire des présumés… Plus »

En guise de conclusion, Khalifa Sall a adoubé les députés de l'opposition parlementaire pour «leur constance, le sens élevé des responsabilités et le patriotisme dont ils ont fait montre», tout comme les forces de l'opposition regroupées au sein du Front de résistance nationale, cadre de lutte et d'actions pour lequel il a affirmé son «ancrage indéfectible».

Dans cette diatribe du maire de Dakar, le traitement répressif des manifestations du 19 avril n'a pas été passé à perte et profit. Aussi, Khalifa Sall relèvera-t-il : «Aussi, la répression sauvage et aveugle des citoyens venus manifester pacifiquement leur désaccord par des forces de l'ordre armées jusqu'aux dents est à dénoncer et à condamner farouchement. Cette situation intolérable doit surtout amener l'opposition, la société civile et tous les citoyens épris de justice à s'organiser davantage pour faire face aux exactions du régime ».

«C'est avec consternation que nous avons appris le vote par l'Assemblée nationale du projet de loi portant révision de la Constitution et introduisant le parrainage pour les candidats des partis politiques à l'élection présidentielle », a d'emblée déclaré le maire de Dakar depuis les Locales de 2009. Dans la foulée, Khalifa Sall qui purge une peine ferme de cinq ans de prison de poursuivre : «Ce texte, outre son caractère grotesque de manipulation de la Constitution, cache des desseins inavoués d'écarter des candidats à l'élection présidentielle par le traitement et la validation des signatures laissés à l'appréciation d'institutions entièrement aux ordres du président de la République ».

