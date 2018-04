Togo: REMEDD forme les patrons de presse sur l'objectif 9 des ODD

Travailler aussi bien avec les pouvoirs publics que privés pour l'atteinte des 17 Objectifs pour le Dêveloppment Durable. Telle est l'une des missions du REMEDD (Réseau des Médias Engagés pour le Développement Durable) quand des acteurs de la presse au Togo le portaient sur les fonts baptismaux, le 28 Avril 2017.

Dans la droite ligne de cette mission et pour permettre aux hommes de médias surtout les patrons d'organes de presse d'être au même degré d'information sur l'objectif 9 des ODD, "Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l'innovation", le REMEDD a ouvert ce mardi matin un atelier de formation en faveur de ces derniers.

Pour le président de la HAAC, Pitalounani Télou, qui s'est fait représenter à l'ouverture des travaux de cet atelier, il y a à espérer que les communications permettront "d'améliorer leur travail dans la droite ligne de l'atteinte des ODD et précisément l'objectif 9". Il a dès lors exhorté les journalistes responsables des médias à être attentifs pour tirer un maximum de profit. Aussi, a-t-il "réaffirmé l'engagement du gouvernement et la disponibilité de la HAAC" à accompagner le REMEDD dans son action aux côtés des pouvoirs publics et aussi du privé dans la droite ligne des ODD d'ici à 2030.

Engagement aussi salué par le représentant du Directeur général de l'ESMC, Foudou Boukpessi. D'après ce dernier l'ESMC, "en acceptant accompagner cette initiative, entend traduire dans le concret son engagement aux cotés des gouvernants dans l'atteinte des ODD d'ici à 2030".

Regroupement de près de 200 médias à travers tout le Togo, le REMEDD par la voix de son président, Isidore Sassou Akollor, a souhaité que ce partenariat entre lui et l'ESMC et aussi la HAAC marque le point de départ d'une série de formation des hommes de médias sur des thématiques des ODD, dans différentes régions du pays. Il a fait l'historique des différents rendez-vous qui ont conduit à cette option en 2005 pour les ODD à l'horizon 2030. Il a une fois de plus salué l'engagement du gouvernement togolais pour la réalisation des ODD, où il a été choisi comme un des Etats pilotes.

