Togo: 12 résolutions adoptées, les difficultés portées au grand jour

Tous les rapports écoutés ont conduit aux débats pour plus d'éclairage en vue de mieux se prononcer sur le vote des résolutions. Ainsi, l'Assemblée a procédé au vote de douze (12) résolutions dont les principales sont : l'examen et approbation des comptes 2017, affectation du résultat de l'exercice 2017, l'affectation du report en capital par dotation, l'approbation de l'adhésion de nouveaux membres, félicitations à l'endroit des directrices des 3 établissements précités et l'ensemble du personnel, le renouvèlement du mandat du Commissaire aux Comptes, la production des états financiers 2016, la poursuite de la négociation avec l'INAM, l'élaboration des orientations stratégiques des établissements, l'organisation et la célébration des 20 ans de vie de l'association et enfin l'adoption du procès-verbal de l'AG.

L'Association dispose de trois établissements : l'hôpital d'enfants Yendoubé, le centre de santé mentale Yendoubé et le centre pédiatrie de Korbongou. Les directrices de ces trois établissements ont présenté leurs rapports d'activités et ont relevé les difficultés que rencontrent ces établissements.

