Togo: Les GIE se muent en Sociétés Coopératives

Au total, cinq coopératives venues de la région des Savanes vont se plancher pendant deux jours sur le sort de leur avenir.

Il s'agit des coopératives Monoble, Motoag Man, M'bama-moko, Banleman et Noufam nam . Les délégués des coopératives étaient en congrès régional les 19 et 20 avril à Dapaong. L'objectif de ce congrès est d'appuyer la structuration des Groupements d'Intérêt Economique (GIE) en sociétés coopératives. Ce qui va les aider dorénavant à évoluer d'une manière indépendant jusqu'à leur immatriculation. Pour y arriver là, il va falloir organiser des sessions d'informations et de renforcement des connaissances sur l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des sociétés coopératives à l'endroit des coopératives en constitution ; aussi, organiser des assemblées générales de constitution des SCOOPS.

Le présent congrès s'inscrit dans le cadre d'achèvement d'un processus de renforcement des capacités des partenaires du terrain et de transfert de compétences en lien avec la stratégie du « faire faire » du PRADEB.

Les principes et valeurs coopératifs, droits et devoir des associés coopérateurs conférés par l'Acte Uniforme, les sociétés coopératives et la fiscalité et la procédure d'immatriculation pour parler des documents administratifs requis du dossier de demande d'immatriculation, sont les thèmes retenus pour les congressistes