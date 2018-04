Angola: L'armée investit dans la formation en technologie de l'information

Toujours selon l'officier général, augmenter les connaissances des informaticiens de l'armée permettra de projeter le développement et la croissance positive et harmonieuse de l'organe dans tous les aspects de la branche militaire, dans le présent et l'avenir.

"Plus qu'une compétence d'extraction de données, les cours de technologie sont un outil très important dans le processus des lectures d'informations et transformations en rapports précis en fonction des demandes émanant", a-t-il poursuivi.

Il a dit que la haute connaissance des experts technologiques, en tant qu'analystes et gestionnaires de bases de données, joue un rôle crucial dans la stratégie et la mise en œuvre des projets militaires, pour assurer l'extraction des données en temps opportun, les mettant à la disposition du commandement supérieur, pour des décision à différents niveaux.

En ce sens, a-t-il dit, l'engagement dans la formation du personnel dans ce domaine permettra une large utilisation des outils technologiques dans l'administration et la gestion des ressources, facilitant ainsi la création d'applicatifs permettant de mieux gérer, optimiser la collecte, l'analyse, le partage et le suivi. d'informations autour de la gestion de données.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.