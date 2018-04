Algérie: Tamanrasset - Inauguration d'un gazoduc et d'une station de transfert de gaz naturel

Tamanrasset — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a inauguré, mardi à Tamanrasset, un gazoduc et une station de transfert de gaz naturel, entrant dans le cadre du projet de réseau de gaz naturel de la capitale de l'Ahaggar.

A cette occasion, une présentation a été faite à la délégation ministérielle sur la consistance de ce mégaprojet qui alimente la ville de Tamanrasset depuis la région d'In-Salah, sur une longueur de 539 km et avec une capacité de 700 millions m3/an, et qui a nécessité un investissement public de 22 milliards DA.

Lancé en 2014, le projet en question, qui a généré 1.560 emplois durant sa phase de réalisation, dont 1.064 pourvus par la main d'œuvre locale, porte sur un approvisionnement en gaz naturel depuis un premier réservoir de 5.000 normo-mètres cubes/heure, à être renforcé d'un second de même capacité dont le choix du site a été effectué en octobre 2017 et qui sera exploité une fois réalisée la deuxième station, a-t-on signalé.

Le projet permettra d'approvisionner l'ensemble des centres de vie et concentrations d'habitants se trouvant en proximité de la RN-1, à savoir Arak, In-Ecker, In-M'guel, Outoul, et Tit, en plus des six (6) stations de pompage du mégaprojet de transfert de l'eau potable In-Salah-Tamanrasset ainsi que deux centrales électriques à Tamanrasset, selon els explications fournies.

"Intervenant sur instruction du Président de la République, cette visite intervient dans une wilaya appelée à connaitre d'importantes mutations induites par cet investissement colossal, au service de la population", a indiqué M. Bedoui, relevant qu'"avec sa capacité de 700 millions m3/an de gaz naturel, il offrira à la wilaya les moyens de se constituer en pôle industriel par excellence".

"Il renforcera les capacités de productions de l'électricité et contribuera à la réduction des coûts de production de l'énergie électrique et au renforcement des opportunités d'investissements dans les domaines industriels et agricoles", a ajouté le ministre, appelant, à ce titre, les opérateurs économiques et les différents acteurs à accompagner les efforts de l'Etat et à contribuer au développement socio-économique.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, qui est accompagné notamment du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, poursuit sa visite par la mise en service du réseau de gaz naturel de Tamanrasset, avant de tenir une rencontre avec la société civile.