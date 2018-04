Algérie: Amar Abba élu à Londres "Ambassadeur de l'année"

LONDRES- L'ambassadeur d'Algérie à Londres, Amar Abba, a été élu lundi soir par ses pairs, "Ambassadeur de l'année", pour, selon les termes du jury, son "impressionnante présence sur la scène diplomatique au service de son pays".

Le prix lui a été remis lors d'une cérémonie organisée par le magazine "Diplomat", qui fêtait à l'occasion, le 71ème anniversaire de sa création, en présence de responsables britanniques et des ambassadeurs et diplomates de plus de 120 pays, accrédités à Londres.

En lui remettant le Prix, les organisateurs ont expliqué que le jury a récompensé "le diplomate chevronné" de la région Mena, qui a "énormément amélioré l'image de l'Algérie depuis son arrivée à Londres".

Abba s'est dit honoré par cette distinction, remerciant les organisateurs et les ambassadeurs pour leur geste d'appréciation de l'action diplomatique de l'Algérie sur la scène internationale et le staff de l'ambassade pour son soutien et son abnégation.

Le Prix de "l'Ambassadeur de l'année", qui en est à sa 10ème édition, est décerné aux représentants diplomatiques étrangers dans la capitale britannique en signe de reconnaissance de leur action et de leurs efforts pour défendre les intérêts et les positions de leurs pays respectifs et pour promouvoir les relations bilatérales avec le pays d'accréditation.