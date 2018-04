Angola: Le Chef de l'Etat se félicite de l'évolution de la situation en RDC et au Lesotho

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, croit que les progrès réalisés en République Démocratique du Congo et au Lesotho peuvent contribuer à résoudre la situation politique, à l'augmentation de confiance et à la stabilité de ces deux pays.

João Lourenço a tenu ces propos, mardi, dans un discours prononcé à l'ouverture du sommet extraordinaire de la Double Troïka de la SADC qui se déroule à Luanda pour aborder principalement la situation politique et militaire en RDC et au Lesotho.

Selon lui, les progrès réalisés par le gouvernement congolais sous le leadership du Président Joseph Kabila, dans l'application des aspects fondamentaux, notamment la fixation des élections au 23 décembre de cette année, sont des signes qui peuvent contribuer à renforcer la confiance mutuelle entre le gouvernement, l'opposition et la société civile.

Partant de cette nouvelle atmosphère, le Chef de l'Etat angolais appelle à tous les intervenants directs dans le processus de régularisation du conflit en RDC à faire preuve de sagesse, de patriotisme et de plus de retenue dans les moments critiques, considérant en premier lieu les intérêts nationaux.

Pour João Lourenço, le nouveau climat en RDC va aider à aplanir les différences et créer les espaces de convergence qui privilégient la paix, la sécurité, la stabilité et la réconciliation nationale.

Le Chef de l'Etat angolais s'est dit préoccupé par la situation en cours à l'est de la RDC, où les groupes rebelles particulièrement l'Alliance des Forces Démocratiques (ADF), continuent à tuer la population et à empêcher le développement économique et social du pays.

Il a qualifié d'essentiel l'appui de la communauté internationale dans la résolution du conflit en, tenant toujours compte des positions tenues par la SADC et par l'Union Africaine, de manière générale.

Quant à la situation au Royaume du Lesotho, le numéro un angolais a dit que la Double Troïka appréciait positivement les efforts des forces vives de cette nation pour la stabilisation politique complète de ce pays.

L'organe de Défense et Sécurité est composé par l'Angola (Président), la Zambie et la Tanzanie. La Troïka de la SADC intègre l'Afrique du Sud, actuelle présidente, le Swaziland et la Namibie.

Il y a lieu de rappeler que les représentants de la RDC et du Royaume du Lesotho ne font pas partie de la Double Troïka de la SADC, mais participent au forum en qualité d'invités.