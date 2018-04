Angola: La visite de la reine du Swaziland renforce des relations avec le pays - Carolina Cerqueira

Luanda — La visite au Musée national d'anthropologie de la reine du Swaziland, Inkhosikat Make Mahlangu, mardi, représente le renforcement des relations entre les deux pays (Angola / Swaziland), a déclaré la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

La gouvernante a tenu ces propos à la fin d'une visite effectuée par Inkhosikat Make Mahlangu, en sa compagnie, à ce local, où elle a reçu des explications sur l'archive muséologique exposée, notamment les sculp+tures du groupe ethno-linguistique de Lunda Cokwé.

Durant la visite, outre l'appréciation des sculptures, il y a eu un échange d'idées entre la ministre Carolina Cerqueira et la reine Inkhosikat Make Mahlangu, qui s'est dit épatée par l'archibe culture comme la marimba et la danse.

Elle a également manifesté l'intention de retourner en Angola, pour partager sa riche culture, sa tradition et les valeurs nationales.

Le Musée National d'Anthropologie, construit dans le cadre du Plan National de Développement 2013/2017, avec des investissements publics, a trois étages et plusieurs valences.

Situé dans le centre historique de la ville de Luanda, l'institution est installée dans un bâtiment de style laïc (18ème siècle) avec différents niveaux de pavage, construit avec la pierre et la chaux dans la partie la plus ancienne et la brique et le ciment dans la partie nord du bâtiment.

Créé le 13 novembre 1976, le Musée National d'Anthropologie a pour mission d'assurer la préservation de la collection ethnographique et anthropologique de la mémoire collective du peuple angolais, ainsi que l'investigation, la collecte et l'exposition de la même au profit du public.

Le Musée National d'Anthropologie possède une collection d'environ six mille objets (une partie de la collection se compose du domaine de l'ancien Musée d'Angola et une autre partie de la collection du Musée de Dundo), composée principalement des pièces ethnographiques décrivant la vie quotidienne des différents groupes ethnolinguistiques (Bakongo, Ambundu, Ovimbundu, Lunda et Cokwe, Ovingangela, Nyaneka Khumbi, Helelo, Ovambó et San / Kung).

La collection comprend des pièces sur le pastoralisme, la chasse, la métallurgie, la pêche, le tissage, les instruments de musique, la céramique, la vannerie, les croyances religieuses, l'art africain, le pouvoir traditionnel, l'art sacré, la numismatique et les arts plastiques.