Ile Maurice: Faux permis - La FSC met en garde contre Secure Options Market

La Financial Services Commission (FSC) n'octroie pas de permis de type UK Markets Limited. Précision apportée dans un communiqué, ce mardi 24 avril.

Or, une compagnie, en l'occurrence Secure Options Market, ferait croire qu'elle détient un tel permis. Permis portant le numéro C110008214 qu'elle aurait supposément obtenu de la FSC le 11 août 2009.

Dans son communiqué, la FSC met en garde contre Secure Options Market. Indiquant que celle-ci est dans l'illégalité. «The FSC Mauritius hereby informs the public that SECURE OPTIONS MARKET is not and has not at any time been licensed by the FSC Mauritius.»

La FSC est catégorique : le permis de Secure Options Market est faux.