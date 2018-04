Ile Maurice: Transport pour Air Mauritius - Basoodeo Seetaram soupçonné de conflit d'intérêts

Du côté de MK, on laisse entendre qu'un appel d'offres a bien été lancé, il y a quelques mois, afin de retenir un ou deux nouveaux opérateurs pour assurer le transport des employés. Bien que le contrat de Frulait Ltée ait été renouvelé en décembre 2017, et ce, jusqu'au 30 juin 2018, on avance que rien n'empêche la compagnie de chercher d'autres options. Il nous revient que le service fourni par Frulait Ltée ne ferait pas l'unanimité, plusieurs employés s'en étant plaints.

Dans une missive envoyée à l'Independent Commission against Corruption (ICAC), Frulait Ltée, la compagnie qui assure actuellement le transport des employés de MK, allègue que Basoodeo Seetaram, directeur de KS Transport Ltd, a convoqué une réunion à son domicile, à laquelle des sous-traitants ont assisté. Selon la direction de Frulait Ltée, ce proche de Pravind Jugnauth aurait fait comprendre que sa firme serait celle retenue par MK désormais.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.