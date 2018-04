Ile Maurice: MBC - Mekraj Baldowa sur le départ

En effet, ce conseiller, qui s'est vu refuser le poste de Director of News à la MBC dans un passé récent, s'ingérerait trop dans la gestion de l'information. On cite le silence de la MBC sur le rapport de l'Audit, le mardi 27 mars, alors que tous les journaux et les radios privées en ont fait état. Or, il nous revient qu'à quelques minutes du journal télévisé de 19 h 30, ce jour-là, ce conseiller aura donné des directives pour ne pas parler de ce rapport.

Les lobbys auraient d'ailleurs déjà commencé à s'activer. Dans les milieux concernés, on cite même le nom d'un proche d'un conseiller du bureau du Premier ministre. Une chose est plus ou moins sûre : personne à la MBC n'est intéressé à occuper ce siège éjectable.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.