Cameroun: 77 noms pour reprendre les Lions Indomptables

Les Français Willy Sagnol, Didier Six, Philippe Troussier, Hubert Velud, Alain Giresse, Pierre Marie Lechantre, Raymond Domenech et d'autres ont fait acte de candidature. Tout comme, le franco congolais Claude Makelele et le portugais Carlos Queiroz, sont également en course pour le poste d'entraineur-sélectionneur des Lions indomptables.

Selon France Football, pas moins de 77 candidatures ont été reçues par la fédération camerounaise ! Ils vont des plus connus au plus inconnus. A la commission de recrutement du comité de normalisation, l'on évoque les noms du Gallois John Toshak.

