Madagascar: L'opposition durcit son discours

C'est que les députés du parti TIM (fondé par l'ancien président Marc Ravalomanana) et Mapar ( le parti d'Andry Rajoelina) sont en colère contre le président, et le raillent ouvertement. La corruption des députés pro-pouvoir lors du vote des textes à l'Assemblée nationale le 3 avril, la hausse du prix du riz, du ticket pour prendre le taxi-brousse, l'argent détourné (une allusion à l'affaire Claudine), la création de nouveaux billets qui ont créé de l'inflation, tout y passe.

Assis sur une estrade, les députés se lèvent un à un. Il faut dire que chacun a sa diatribe anti-pouvoir et sa propre vision des vices du chef de l'Etat. Les explications sur les nouvelles lois électorales, la raison d'être de leur colère et de leurs manifestations a vite laissé place à un meeting politique.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.