Congo-Kinshasa: Meeting de l'Udps à N'djili - Pari gagné pour Félix Tshisekedi !

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Felix Tshisekedi président du Rassemblement-aile Limete, accueilli par les membres de son parti, l’UDPS à Kinshasa (archive)

Il faut le dire. Pour une première sortie médiatique et de masse après son couronnement à la tête de l'Udps, Félix Tshisekedi, fils du lider maximo, a rassuré. Le quitus de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, la veille, aura été la vague qui a fait céder les dernières digues de doute et appréhension pour la tenue de ce rendez-vous.

Ainsi, en partant de Limete, une foule a battu le pavé, précédée par les habitants des environs du lieu de la rencontre : la place Sainte Thérèse. Lors de son speech, Félix Tshisekedi n'a pas manqué de livrer le contenu de sa pensée en phase avec les enjeux du moment et même ceux à venir. C'est là, à tout dire, la lecture qu'il faudra faire, à titre d'exemple, de sa proposition d'un service militaire obligatoire après le diplôme d'Etat.

Par ailleurs, pour revenir aux dossiers brûlants, une fois de plus, le Président de l'Udps a confirmé sa candidature à la présidence de la République. Et de revenir avec force tordre les rumeurs faisant état de son entrée prochaine à la Primature au nom d'un deal politique avec le régime. «Il n'y a rien comme dialogue avec la MP pour une quelconque Primature. Le congrès m'a élu pour être candidat Président alors comment vous me rabaisser à la Primature ?

Les seules négociations que nous avions eu avec le Pouvoir, c'était pour le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi, vous avez suivi le communiqué. Conduisez-moi à la victoire finale lors de la présidentielle», a-t-il dit. Par-dessus tout discours, le fait que Félix ait à mobiliser autant que son Feu Père biologique et politique envoie un message bien plus éloquent aux décideurs ainsi qu'à l'opinion.

Pour parvenir à ses fins, Félix Tshisekedi a conscience que l'unité du parti et même de l'Opposition autour de lui est une condition sine qua none. "Je suis devenu président par la volonté du peuple, ce parti est plein de bons et mauvais souvenirs, il y a eu des morts ainsi que les trahisons, restons ensemble, unis pour la victoire", lance-t-il aux milliers des combattants ayant comblé comme un œuf la place Sainte Thérèse. Pour les non Udpsiens, il rappelle le célèbre adage : "l'union fait la force".

Des promesses

Il était censé livrer à l'opinion les grands axes de son programme par rapport à la présidence qu'il vise. Lors de son oral, il n'a pas manqué de lever des pans entiers de ce dernier. Le Président de l'Udps compte prioriser, entre autres, l'Education nationale avec notamment les études techniques comme un des champs prioritaires. "Nos enfants doivent grandir avec patriotisme. On doit avoir un cours sur le patriotisme dans nos écoles et la formation militaire après le cycle des humanités. L'UDPS va offrir la gratuité des études primaires", a-t-il déclaré.

Katumbi, un congolais...

Avec tact, Félix Tshisekedi s'est attaqué à la machine de communication et même les procédures judicaires plus qu'en gestation contre Moise Katumbi dont la nationalité congolaise est remise en cause depuis la publication de l'article de Jeune Afrique révélant au monde que le Chairman du TP Mazembe avait détenu la nationalité italienne de 2000 à 2017. "Nous allons procéder au recensement de congolais, nous allons utiliser les cartes d'identité, nous n'aurons plus besoin des cartes d'électeurs.

"Les enfants doivent être enregistrés à la commune pour que dans le futur qu'on ne puisse pas avoir des étrangers qui se feront congolais. Ceux qui sont congolais, on les fait des étrangers et ceux qui ne le sont pas sont devenus congolais. Nous devons savoir notre histoire. L'opération de recensement visera à éviter les contestations de la nationalité dans le futur comme c'est actuellement le cas avec le candidat déclaré à la présidentielle, Moïse Katumbi que les autorités congolaises présentent comme un italien ", dixit Félix Tshisekedi.