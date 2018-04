Afrique: Vincent Bolloré gardé à vue - Condé et Faure éclaboussés depuis Paris

Mais puisque nous parlons de Bolloré, terminons en disant que la boue dans laquelle il se débat entachera l'image déjà peu reluisante des présidents guinéen et togolais. Les répliques du nouveau séisme judiciaire français atteindront inexorablement Conakry et Lomé.

Comme quoi, avec cette nouvelle affaire Bolloré, il n'y a finalement rien de nouveau sous le soleil de la Françafrique ou « France-à-frics » dont le logiciel semble imprimé dans du marbre. Les chefs d'Etat de gauche comme de droite ont beau se succéder à l'Elysée et promettre à l'envi une rupture avec les « pratiques d'un autre âge », le réseau tissé par Jacques Foccart continue de régir les relations entre l'Afrique et la France.

Mais force est de reconnaître qu'il y a comme quelque chose de pourri dans l'empire africain de Bolloré. Les deux marchés juteux obtenus dans la foulée de l'élection et de la réélection des présidents guinéen et togolais ont de quoi interroger une opinion publique témoin des comptes et mécomptes des groupes industriels et commerciaux de l'ancienne métropole perçus comme des têtes de pont de la politique française sur le continent noir.

D'ailleurs le groupe Bolloré et son P-DG se sont toujours défendus de tout acte de corruption dans l'obtention de la concession des ports de Conakry et de Lomé. Même son de cloche dans la capitale guinéenne, où un communiqué officiel tente de réfuter les soupçons qui pèsent contre « l'ami Vincent ».

On n'en est pas encore là et rien n'indique qu'on y sera un jour.

Faut-il croire que la fin des haricots a sonné pour l'ancien président français et ses amis du CAC40, dont Bolloré celui-là même qui avait mis son jet privé et son yacht personnel, le Paloma, à la disposition d'un Sarko fraîchement élu ?

