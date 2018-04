Afrique Australe: SADC - La RDC et le Lesotho au menu d'un sommet extraordinaire à Luanda

Avant cette rencontre, Amnesty International avait demandé à la SADC de mettre la pression sur Joseph Kabila pour faire avancer le processus démocratique en RDC. Les chefs d'État de la SADC estiment donc important d'évaluer le processus politique dans ce pays et d'en tirer les enseignements qui s'imposent, afin de consolider ce processus démocratique dans la région australe. Il s'agit précisément d'aider la RDC à surmonter la crise politique et sociale à laquelle elle est confrontée.

L'Angola qui préside actuellement l'organe de coopération politique, de défense et de sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) abrite un sommet extraordinaire qui réunit, autour du président João Lourenço, une kyrielle des chefs d'État de la région. Outre le président de la RDC, Joseph Kabila, qui a effectué le déplacement de Luanda, il faudrait également signaler la présence sur place de ses homologues de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la Zambie ainsi que du roi d'eSwatini (Swaziland ), du Premier ministre du Lesotho et du représentant de la Tanzanie.

