Egypte/Sénégal: Ligue des champions - Salah brille face à la Roma, Liverpool a un pied en finale

Deux buts superbes et deux passes décisives pour Mohamed Salah en demi-finale aller de la Ligue des champions… Plus »

Reste qu'on ne vend pas la peau de la Louve avant de l'avoir tuée. Et qu'à force de ralentir et de se croire en finale, Liverpool a laissé revenir la Roma.

Il a ensuite montré son sang-froid quelques minutes plus tard. Servi par Firmino sur une contre-attaque, l'Egyptien a simplement trompé Alisson d'une petite pichenette en pleine course (45e+1).

Et puis, les "Reds", poussés par Anfield, ont repris pied, et Salah a fait tomber la foudre pour la 42e et 43e fois de la saison.

A Anfield, Jürgen Klopp avait évidemment choisi d'aligner son trio offensif magique avec Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Le "Fab Three" totalisait 83 buts avant la rencontre, il ira à Rome avec 88 réalisations dans la musette.

