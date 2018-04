Tchad: Ras-le-bol des victimes du régime Habré

Contactés, le ministre de la Justice et le Procureur général n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Il faut préciser que la justice avait également ordonné que le gouvernement édifie un monument pour les victimes du régime Habré et que l'ancien siège de la DDS soit transformé en musée. Ces deux mesures qui faisaient partie des revendications de longues dates des victimes n'ont également pas trouvé satisfaction.

"Ça me fait très mal. Je me dis que c'est une manière de se moquer des victimes ou alors c'est une manière de tromper l'opinion internationale. Ce cas de figure ne peut se produire qu'ici au Tchad. Ailleurs, lorsque vous dites qu'un condamné est dehors, les gens s'arrachent les cheveux".

Pourtant, trois ans après rien n'est fait. Non seulement les biens de ces personnes n'ont pas été saisis, mais elles sont en libertés. C'est une "insulte" faite aux victimes, déclare Clément Abaifouta, président de l'Association des victimes des crimes et répressions du régime Hissène Habré.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.