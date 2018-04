Afrique: Israël - Le gouvernement contraint d'annuler son plan d'expulsion de migrants africains

Ce mercredi matin 25 avril s'ouvre à Paris « No Money For Terror », pas d'argent pour le terrorisme.… Plus »

Mais ce mardi 24 avril, le gouvernement a reconnu qu'il n'avait actuellement pas la possibilité de les expulser de force. Il a donc arrêté les procédures et les Erythréens et Soudanais concernés se verront attribuer des titres de séjour de deux mois.

Une coalition d'organisations de défense des droits de l'Homme avait saisi la plus haute instance judiciaire du pays et demandé à ce que les migrants menacés d'expulsion puissent voir les accords en question.

Après des mois de controverse, le gouvernement israélien a été contraint d'annuler son plan d'expulsion des migrants africains. Près de 40 000 Erythréens et Soudanais entrés illégalement en Israël entre 2006 et 2013 devaient être concernés. Mais devant la Cour suprême, il a reconnu ce mardi 24 avril qu'il n'était pas en mesure de mettre en place son plan.

