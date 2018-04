Angola: La santé vaccine plus de 400 000 enfants contre la poliomyélite

Lubango — Au moins 484.989 enfants de zéro à cinq ans sur les 486.678 prévus ont été vaccinés contre la poliomyélite, dans la province de Huila, au cours de la campagne de vaccination qui a commencé le 9 avril et se termine le 27 du même mois.

C'est qu'a informé mardi, à Lubango, la cheffe du département provincial de la santé publique et contrôle des endémies de Huila, Barros Fátima, indiquant que le nombre de vaccins contre la polio a permis la couverture presque totale, car il ya encore certain déficit dans cinq municipalités de la province, en raison des pluies qui se sont abattues dans la première et la deuxième semaines de la campagne.

"A l'exception des municipalités avec des indicateurs bas de 95% telles que Jamba (79%), Gambos (86%), Cuvango (50%), Chibia (76%) et Caconda (50%), où les pluies sont tombées au cours des dernières semaines, avec des zones inaccessibles, d'autres municipalités de la province ont déjà un pourcentage supérieur à 100% du nombre prévu par la localité ", a-t-elle dit.

En ce qui concerne la combinaison des vaccins contre la rougeole / rubéole, la responsable a indiqué que 1.903.002 enfants de moins de neuf mois à moins de 15 ans, ont également été vaccinés sur 1.297.332 calculés, ce qui représente 84% d'enfants et adolescents couverts.

Selon Fatima Barros, les municipalités avec les meilleurs indices de couverture vaccinale contre les maladies rougeole et rubéole sont Chicomba (109%), Cacula (105%), Caluquembe (103%), Quipungo (100%) et Matala (97%), tandis que celles avec les «pires» résultat sont Caconda (40%), Cuvango (40%), Chibia (56) et Jamba (57%) apparaissent dans la liste.

La province compte 3.684 vaccinateurs répartis en 614 équipes de six personnes chacune, ainsi que 88 superviseurs répartis entre cinq à six équipes au niveau provincial.