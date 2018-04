Angola: Des techniciens du Cinfotec Rangel seront formés en pétrole et gaz

Il enseigne des cours de niveau IV, ayant comme modèle de fonctionnement la relation privilégiée avec des entreprises et d'autres institutions publiques et privées du secteur productif de l'industrie nationale, avec lesquelles il a établi des partenariats.

Il a expliqué que certains des cours dispensés à l'extérieur du pays, tels que le cordiste (travail en hauteur), notamment en Afrique du Sud, et les cours d'automatisation, d'instrumentation et de maintenance productive qui serviront aux professionnels qui travaillent dans le secteur pétrolier et gazier.

Se confiant à la presse à l'atelier sur «Technologie de mesure et contrôle des processus dans les installations pétrolières», réalisé au Cinfotec Rangel, le directeur a dit que les premières cours seront dispensés par des formateurs externes des secteurs pétroliers et gaziers pour doter de connaissances aux techniciens angolais qui continueront avec le processus de formation.

