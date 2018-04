Burkina Faso: Nana Tibo - «Même si Blaise n'est pas Jésus, j'ai décidé de le ressusciter»

L'homme en réalité n'est plus à présenter, tant il est connu dans le landerneau politique burkinabè comme le loup blanc. Grand agitateur devant l'Eternel, ses sorties comme celles de bien d'autres politicards ne laissent personne indifférent. Président-fondateur du Rassemblement démocratique et populaire (RDP), il vient récemment de créer à Bobo-Dioulasso, comme à son habitude, la surprise en optant publiquement de flirter avec l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit bien du truculent Nana Tibo, qui n'abhorre pas les feux des projecteurs et n'a pas sa langue dans sa poche. Par le truchement d'un entretien qu'il nous a accordé dans nos locaux le lundi 23 avril dernier, l'enfant terrible de Samandin est revenu sur sa léthargie après le supposé incident dans la ville de Sya dont il a fait l'objet, sur sa visite à l'ancien président Blaise Compaoré à Abidjan et bien d'autres sujets tout aussi rocambolesques. Décoiffant !

Avant toute chose, Nana Tibo peut-il se présenter à nos lecteurs qui ne le connaissent pas encore ?

Je suis Nana Tibo, président-fondateur du RDP (Rassemblement démocratique et populaire), comme la Révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara.

Que devient ce fameux RDP justement ?

Le RDP est en voie de disparition, dans la mesure où, si vous vous rappelez, en 2016, le ministère de l'Administration territoriale menaçait tous les partis non actifs de suspension et même de dissolution pure et simple. Pour moi, en tant que fondateur du RDP et n'ayant pas de moyens, c'est un ouf de soulagement, parce qu'on ne crée pas un parti politique juste pour attendre chaque fois des financements, mais plutôt pour travailler afin de contribuer au développement du pays.

Vous aviez disparu des radars, on va dire, après l'incident de Bobo-Dioulasso en octobre 2017. On vous voit réapparaître dans cette même ville vendredi 2 mars 2018 à l'occasion des 1res journées parlementaires du groupe CDP avec ce parti. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps ?

Affirmer qu'à un moment donné je me suis éclipsé, c'est trop dire. Je suis toujours là et je mène normalement mes activités. Mais comme vous le savez, en politique il faut parfois reculer pour mieux sauter. C'est pourquoi, après les avertissements du ministère de l'Administration territoriale, je suis un peu entré dans l'anonymat. Parlant de ma visite à Bobo-Dioulasso, contrairement à ce qu'ont raconté les gens, je dirai qu'il n'y a pas eu d'incident.

Après l'insurrection populaire, j'étais, et cela, même les militants du CDP ne pourront pas me contredire, l'un des tout premiers à afficher les images de Blaise Compaoré derrière mon véhicule. Beaucoup de Burkinabè n'ont pas eu ce courage-là, bien qu'ils aiment Blaise. Moi, j'ai pris le risque de le faire et cela m'a permis de ressurgir sur la scène politique. J'ai été dans la capitale économique juste pour rencontrer le chef Bobo-Mandarè. Il n'a pas été le seul à qui j'ai rendu visite.

Quand j'ai commencé mes démarches concernant le retour de Blaise Compaoré, je suis allé rencontrer le Moogh-Naba, le chef de Tenkodogo, celui de Ouahigouya et Koupiendiéli à Fada N'Gourma. C'est pour éviter les commentaires des mauvaises langues que j'ai décidé de faire la même chose avec le chef du canton de Bobo-Dioulasso. Beaucoup n'ont pas compris mon initiative, surtout dans le milieu du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP).

Moi, je prônais seulement le retour de Blaise Compaoré et surtout la réconciliation, la paix sociale et l'unité nationale au Burkina Faso. C'est ce message que j'ai donné aux chefs coutumiers, tout en engageant leurs responsabilités en cas de dégradation du climat social, pour n'avoir pas contribué à l'assainissement de la vie politique dans notre pays.

Après ma conférence de presse à Bobo, j'étais à mon hôtel. J'attendais là parce que j'avais déjà pris rendez-vous avec le chef Bobo-Mandarè qui m'avait dit qu'il était un peu souffrant, mais qu'à une certaine heure il allait pouvoir me recevoir. C'est après qu'un de mes militants qui a voyagé avec moi est venu m'informer que des jeunes voulaient me rencontrer. Je lui ai dit de m'excuser auprès d'eux, parce que je voulais me reposer, mais que je serais à eux plus tard. Il est revenu une deuxième fois et m'a confié que les jeunes menaçaient de saccager mon véhicule si je ne sortais pas.

J'ai alors compris que c'était des gens qui étaient venus pour me provoquer. J'ai gardé mon calme en disant de les laisser faire. Si ce sont les affiches qu'ils voulaient arracher, ils pouvaient y aller, parce que je ne suis pas venu à Bobo pour faire un scandale. J'entendis par la suite que Nana Tibo a été agressé à Bobo-Dioulasso, cela est archifaux. Il n'y a rien eu. J'ai pris mon temps et après ma douche, je me suis présenté à la réception de l'hôtel avec ma pièce d'identité pour les formalités. J'ai payé les frais de séjour, je suis entré dans mon véhicule et je suis revenu à Ouagadougou sans problème.

Pour revenir à Blaise Compaoré et à son parti, comment vous avez été recruté au CDP ?

Pour l'heure, je ne peux pas dire que j'ai totalement les pieds au CDP. Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue avec Eddie Komboïgo à Bobo-Dioulasso, j'en ai profité pour rencontrer mes militants dans la ville de Sya par rapport à une correspondance que le ministère de l'Administration territoriale m'a envoyée concernant la poursuite des activités politiques du RDP, sous peine de suspension. J'ai donc apporté le message aux militants bobolais le 14 avril dernier. Pour aller au CDP, il me faut adresser une correspondance à son Bureau politique national (BPN).

En même temps, il me faut écrire au ministre de l'Administration territoriale pour lui signifier que, n'ayant pas les moyens de faire fonctionner mon parti, j'ai décidé avec mes militants et sympathisants de dissoudre provisoirement le RDP pour fusionner avec le CDP. Il faut donc que j'attende la décision du BPN du CDP au cours du prochain congrès. Pour ne pas rester les bras croisés, je vais apporter ma modeste contribution au CDP de Blaise Compaoré.

Parlant de Blaise Compaoré, vous aviez promis son retour en décembre, mais jusque-là, rien.

Dans une des radios de la place, on m'a posé cette même question. Là, j'ai répondu que même les protestants et les catholiques nous avaient promis que Jésus allait revenir en 2 000 et il n'est toujours pas là, mais nous l'attendons. Donc avec Blaise Compaoré, c'est pareil, même si Blaise n'est pas Jésus. C'est moi, personnellement, qui lui avais proposé la date du 14 décembre 2017 pour son retour au bercail.

Relatez-nous cette visite à l'ancien président du Faso. Comment se sont passées les tractations qui vous ont conduit à lui ?

Après le départ en exil à Abidjan de Blaise Compaoré, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui rendre un grand hommage. Quoi que l'on puisse dire, il fut le président de tous les Burkinabè pendant 27 ans. Ceux-là qui sont aux commandes présentement sont ses élèves. Moi qui n'étais pas dans son parti, j'ai vu que c'est malsain et malhonnête que Blaise, qui n'a pas voulu de bain de sang et est allé calmement se réfugier en Côte d'Ivoire, soit royalement oublié.

J'ai alors décidé de le «ressusciter», même étant à Abidjan. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai atterri à Abidjan et j'ai cherché à le rencontrer. Vous savez, il a toujours une équipe et il faut une demande d'audience pour être reçu, si elle est accordée. J'ai ainsi procédé et quand j'ai accédé à lui, nous avons discuté. Je lui ai dit que j'étais venu, pas pour lui demander de l'argent, à moins d'être cynique pour faire une telle demande, sachant moi-même qu'il a actuellement des problèmes.

Donc il ne vous a rien donné ?

Non, rien.

Et pourtant, vous aviez dit le contraire quand vous êtes rentré d'Abidjan...

Quand les gens disent que tu as pris alors que tu n'as pas pris, on ne te croit pas. Donc voilà pourquoi j'ai dit ce qu'ils veulent entendre. Sinon, vous connaissez Blaise, même si c'est l'argent du taxi, les frais d'hôtel et mon billet d'avion, il allait gérer.

Et il l'a fait oui ou non ?

Oui, il l'a fait. Blaise a pris en charge mon billet d'avion et les frais de l'hôtel où j'ai passé une semaine. Mais les gens pensent qu'aller rendre visite à Blaise Compaoré, c'est revenir avec une mallette d'argent. Moi, je suis juste allé pour lui montrer ce que je fais pour lui au pays. Et avoir son approbation. Il a soutenu mon initiative. Il m'a même dit qu'il a été ému quand il a vu sur les réseaux sociaux et dans les médias qu'il y a un Burkinabè qui se bat pour lui.

Il ne vous a pas dit pourquoi il hésite à revenir, parce que d'aucuns estiment que s'il revient il ne risque pas grand-chose ?

Blaise m'a dit qu'il a la nostalgie de son pays. Il veut revenir au Burkina. Même s'il a l'argent, ce qui va lui plaire, c'est de revenir vivre avec son peuple. Il m'a fait comprendre que s'il a quitté le Burkina, c'est parce qu'il ne voulait pas d'un bain de sang. Qu'est-ce qui prouve que s'il revenait, il n'y aurait pas encore des manifestations ? Il y aura des gens qui seront d'accord et d'autres non. Pour éviter cela et voir son pays évoluer dans la paix sociale, il dit préférer rester à Abidjan et son retour se fera par la volonté de Dieu et du peuple burkinabè. Voilà ce que Blaise m'a dit.

Et comment vous l'avez trouvé ?

Il a toujours le moral. Mais quand je suis allé le voir, il souffrait du paludisme, donc il avait un peu dépéri. Maintenant, il a repris sa forme normale.

Et comment le savez-vous ? Étés-vous toujours en contact avec lui ?

Oui, je suis en contact avec lui. Et après le congrès du CDP, si le parti accepte de m'accueillir, j'irai lui en rendre compte. Donc j'attends la décision du CDP à l'issue du congrès prévu les 5 et 6 mai prochain. J'irai dire à Blaise que j'ai été accueilli dans la famille CDP.

Nana Tibo n'est donc pas n'importe qui, il a la ligne directe de Blaise !

(Rires)... En fait, je n'ai pas son contact. Je passe par son staff.

De quoi vit Nana Tibo ?

Au Burkina, les gens pensent que quand tu fais la politique, tu as de l'argent. Moi je suis le dernier des derniers des politiciens. Je vis de fonds propres. Ce n'est pas comme ailleurs en RDC, en Côte d'Ivoire ou un peu partout dans le monde. Un homme influent comme Nana Tibo doit avoir du soutien, mais moi je n'ai pas eu cette baraka (NDLR : une grâce). Donc je divague seul, je me gère tout seul.

En quoi faisant ?

Je fais l'élevage dans mon village. En outre, j'ai d'autres activités. Je ne vis pas de mon parti, je ne vis pas de ma personnalité politique.

Si vous n'avez pas de soutien, comment vous faites pour vos déplacements dans des localités comme Bobo, Fada ou Ouahigouya ?

Même si Blaise n'est pas là, il y a certaines personnes qui sont toujours reconnaissantes envers lui. Donc dès que j'ai lancé le mouvement pour son retour, il y a deux à trois personnes qui m'ont soutenu financièrement.

Comment se porte votre famille ?

Dans tout ce beau monde de la politique au Burkina, personne n'a autant souffert que moi, Nana Tibo. Je vois certaines personnes dire : j'ai été emprisonné, je suis devenu comme Nelson Mandela. Ces personnes ont eu la baraka d'être soutenues par des personnalités, mais moi, sous le règne de Blaise Compaoré, j'ai fait 7 fois la prison. Sous le CNR, j'ai fait deux fois la gendarmerie. Ma dernière condamnation était en 2008. Personne n'est venu à mon aide ; pas même l'opposition, encore moins ceux qui disaient qu'ils sont là pour les sans-voix.

Donc vous en voulez à l'opposition ?

Je leur en veux, même jusqu'à présent. Parce que quand je me suis engagé dans la lutte contre la vie chère, il y en avait qui sont venus me voir me demandant d'accélérer le mouvement et de ne pas reculer. Mais quand je me suis engagé à fond, on m'a envoyé des émissaires avec des mallettes d'argent pour que je cesse le mouvement.

D'où venaient ces mallettes d'agent ?

Du pouvoir. Ceux-là qui m'ont amené les mallettes sont encore vivants. Mais à l'époque, j'ai dit non. Car accepter cet argent, c'était aller à l'encontre de mon mouvement. La vie chère, ce n'est pas ma famille seulement qui est concernée. C'est l'ensemble des Burkinabè qui en souffrent, mais n'ont pas la force de parler haut et fort et de crier qu'ils ont faim. Moi, Nana Tibo, j'ai ce courage et je me devais de parler en leur nom.

Justement, cet engagement n'a-t-il pas joué négativement sur votre famille ?

J'ai au moins 5 enfants qui n'ont pu poursuivre l'école. Non seulement je ne travaille pas, mais je n'ai pas de soutien. Ceux qui m'ont poussé et qui disaient qu'ils allaient prendre soin de ma famille ont fui. Tous ceux qui disaient « Nana Tibo, vas-y ! vas-y ! » m'ont lâché. Il n'y a plus personne, plus personne je vous dis. Ce qui est malhonnête.

En vous jetant dans les bras du CDP, n'allez-vous pas décevoir ceux qui ont lutté pour le changement, notamment les insurgés des 30 et 31 octobre 2014 ?

Est-ce qu'il y a des insurgés encore ? Moi, je me pose bien la question. Ceux qui se sont donnés corps et âme, qui ont offert leurs poitrines pour exiger le départ de Blaise Compaoré en croyant que ceux qui sont là aujourd'hui allaient faire leur affaire le regrettent. A mon avis, il n'y a donc plus d'insurgés. Roch est allé à l'élection, disant que c'est lui,la solution. Aujourd'hui, il se révèle être le problème au Burkina Faso. Le découragement s'est donc installé, y compris dans son propre camp. Beaucoup sont avec lui pour les jetons, sinon ils ne sont plus de cœur avec le régime.

Donc à vous entendre, c'est Roch le problème...

Oui. Ça me fait tiquer quand j'entends souvent parler certains ministres de Roch, à commencer par son Premier ministre qui ose dire qu'en 40 ans de gestion de ce pays, c'est le MPP qui a fait quelque chose. C'est honteux et malhonnête ! Les doigts de l'élève coranique ne peuvent dépasser ceux de son maître. Quoi qu'on dise, à moins qu'ils ne soient ingrats, nos actuels dirigeants doivent reconnaître qu'ils ont été à l'école de Blaise Compaoré. Ils doivent reconnaître que Blaise reste leur grand maître et leur grand patron. S'ils ont aujourd'hui réussi, c'est grâce à lui. Ils doivent être comptables de ce qu'il a fait ou n'a pas fait. S'ils critiquent Blaise Compaoré aujourd'hui, ils se critiquent eux-mêmes. S'il y a des jugements pour crimes de sang ou économiques, ils en sont tout aussi coupables. Raison pour laquelle j'ai demandé à Blaise Compaoré de revenir dans son pays. Il était le président certes, mais il avait un entourage. Quand on dira qu'il a assassiné Thomas Sankara, ceux qui étaient à ses côtés vont aussi témoigner.

Quand on assassinait Norbert Zongo, j'étais conseiller municipal de mon quartier et Simon Compaoré était maire de la ville. Halidou Ouédraogo et Tollé Sagnon sont toujours là. Ils peuvent témoigner. Les Me Sankara (Bénéwendé Stanislas Sankara, patron de l'UNIR/PS) et l'actuel président de l'Assemblée nationale sont des arrivistes ! A l'époque quand je m'insurgeais contre la mort de Norbert Zongo, Simon Compaoré m'avait dit : « Nana Tibo, reste calme ! Le marigot a bouffé plus que la mère du cheval. » C'est pour dire qu'ils ont tué des gens plus puissants que Norbert Zongo et qu'il n'y a rien eu. C'est dire que s'il y a jugements, tous ces acteurs qui travaillaient aux côtés de l'ancien président devront être interpellés.

Justement, quel jugement faites-vous de la gestion du pouvoir en place ?

Le MPP est le parti politique qui a le plus mal géré notre pays. Ils ont lamentablement échoué. Le PNDES, il n'y a que le président et son Premier ministre qui y croient. C'est le MPP qui a conduit le peuple burkinabè dans la misère totale. Rien ne marche, à commencer par les activités commerciales avec les grèves et les sit-in à n'en pas finir. S'il y a donc un parti qui a échoué de l'Indépendance à nos jours, c'est bien le MPP.

Vous êtes avec le CDP désormais. Promettez-vous de ne plus plaider pour une autre chapelle, d'autant plus qu'une certaine opinion trouve que vous êtes changeant, ondoyant et divers ?

Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Il n'y a qu'en 2012 que mon parti a fait fusion avec l'ADF-RDA, qui avait promis de me mettre en tête de liste pour le Kadiogo, une promesse qu'il n'a pas respectée. Quand j'ai accepté, ils m'ont mis en 3e position. Allez-y comprendre ! Si ce n'est une trahison, c'est quoi d'autre ? Quand les gens critiquent Nana Tibo, je puis dire devant Dieu et les hommes que j'ai le cœur tout blanc. Par contre, il y en a beaucoup qui ont le cœur noir. Et si je souffre aujourd'hui, c'est parce que je suis un saint homme. J'ai une foi et je suis un homme de foi. Je n'ai jamais trahi.

Ce sont les autres qui m'ont toujours trahi. Et c'est ce que j'ai toujours rencontré dans ma vie politique. Je peux supporter un individu, mais pas un parti. Prenons le cas de Roch : avant de prendre le pouvoir, il était un ami personnel à moi. Ce que Roch a eu à faire pour moi, Blaise Compaoré ne l'a pas fait ! Il m'a beaucoup soutenu. Raison pour laquelle, quand ils ont créé le MPP, la première personne que j'ai eu à soutenir était Roch. Mais si Roch ne veut pas de moi, que voulez-vous que je fasse ? La politique est un métier pour moi. Je ne peux rester les bras croisés. Etant donné que Blaise m'a soutenu un tant soit peu à un moment donné, j'ai décidé de balancer de son côté. Je ne force pas les relations. C'est vous dire qu'il n'y a jamais eu de zigzags dans ma vie politique.

Avez-vous quelque chose à ajouter ?

Oui. Je vais au CDP. Je ne suis pas pour le moment dans leur famille, mais il faut reconnaître qu'il y a des problèmes au sein de ce parti, beaucoup de divergences et une guerre de leadership.

Qui sont les acteurs de cette guerre de leadership ?

Bon ... (Hésitations) il y a la tendance Eddie Komboïgo et celle Léonce Koné. En tant qu'ami du CDP, je voudrais profiter de votre journal pour leur demander de mettre balle à terre pour s'asseoir et discuter, trouver un consensus et faire un choix libre et démocratique. Actuellement je suis très gêné et ne sais quoi dire. Tout ce que je peux leur demander, c'est de se pardonner et de travailler au retour de Blaise Compaoré. S'ils passent le temps à se tirailler, ça m'étonnerait qu'ils remportent des victoires. Avec le risque que Blaise Compaoré meure en exil.