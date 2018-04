Burkina Faso: Affaire de don de vivres a l'arrondissement 11 « des manœuvres politiciennes en défaveur des populations », selon le maire Ibrahim Maré

Ce mercredi matin 25 avril s'ouvre à Paris « No Money For Terror », pas d'argent pour le terrorisme.… Plus »

Et de saisir l'occasion pour lancer un appel aux personnes physiques et morales sensibles aux souffrances des populations qui subissent la faim, de laisser parler leur cœur à travers des dons en vivres.

Le maire de l'arrondissement 11 va plus loin en affirmant que le ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille disposerait d'une liste parallèle de personnes vulnérables de l'arrondissement 11. Ajoutant qu'ainsi, elle pourrait faire distribuer les vivres aux militants du MPP. C'est dans ce sens que le maire Ibrahim Maré dénonce « la légèreté avec laquelle cette affaire a été traitée, l'utilisation de l'appareil administratif à des fins partisanes, l'utilisation des biens publics à des fins politiciennes ».

Le maire Ibrahim Maré est catégorique que cette affaire cache en réalité « des manœuvres politiciennes ourdies par le ministre Laurence Marchall Ilboudo ». Et pour argumenter ses propos, le maire fait savoir que le ministre, ayant appris que les vivres devaient être distribués par une mairie gérée par l'opposition, a vu une opportunité politique à saisir en usant de ses pouvoirs pour récupérer les vivres et les distribuer à des personnes autres que celles recensées par la mairie.

Pour mieux comprendre ce qui se passait, le maire et ses collaborateurs disent qu'ils se sont rabattus sur le CONASUR et c'est le 17 avril qu'ils ont eu des explications avec la direction régionale du ministère de la Femme. Malgré leur tentative de faire comprendre à cette direction régionale que les personnes nécessiteuses étaient déjà convoquées pour bénéficier des vivres, le maire relève que le ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille les a sommés, le 18 avril par voie d'huissier, de remettre les vivres. Ils ont dû s'exécuter afin, selon le maire Ibrahim Maré, de ne pas être mêlés à « une rocambolesque histoire de détournement de vivres ».

Au menu, il était question pour lui d'échanger avec les Hommes de médias sur cette affaire de don de vivres déposés à la mairie de son arrondissement pour les personnes vulnérables et ramenés ensuite, dit-il, vers d'autres destinations. Selon le maire Ibrahim Maré, l'affaire est claire puisque les vivres étaient destinés à son arrondissement et il prend à témoin la date de livraison, le mercredi 11 avril 2018. C'est ce jour, affirme-t-il, que tout a commencé avec un camion du Conseil national de secours d'urgence (CONASUR) qui y est arrivé avec 27 tonnes de vivres.

L'affaire du don de vivres du ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille et destiné à des personnes vulnérables, continue de faire du bruit dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. C'est dans ce cadre que le maire dudit arrondissement, Ibrahim Maré, a animé une conférence de presse le lundi 23 avril 2018, au sein de la mairie dudit arrondissement.

