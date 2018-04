Sénégal: Plus de 900 millions FCFA de la DER à Saint-Louis

Saint-Louis — La Délégation de l'entreprenariat rapide (DER) a dégagé une enveloppe de 990 millions de FCFA pour aider les jeunes et femmes entrepreneurs des trois départements de la région à mieux déployer leurs activités génératrices de revenus, a constaté l'APS.

La région de Saint-Louis bénéficie d'un montant de 990 millions de francs CFA devant permettre aux jeunes et femmes de pouvoir monter rapidement leurs entreprises a annoncé le gouverneur Alioune Aïdara Niang.

Le chef de l'exécutif régional qui présidait un comité régional de développement a, à cet effet, indiqué qu'un dispositif de conseil et d'encadrement a été mis en place avec l'appui de l'administration territoriale pour la réussite de ce programme.

La DER est un programme doté d'un budget de 30 milliards FCFA et qui a lancé ses activités en mars dernier pour aider à la promotion de l'entreprenariat et l'emploi des femmes et jeunes.

Le délégué général à l'entreprenariat rapide des femmes et jeunes (DER), Pape Amadou Sarr assure, pour sa part, que sa structure est "apte à répondre aux besoins des entrepreneurs sénégalais avec comme leitmotiv, la rapidité, l'efficience et la transparence".

La DER vient "accompagner les femmes et les jeunes dans la mobilisation de ressources financières adaptées à leurs activités économiques".

Les quatre différents axes de la DER sont : le financement direct et rapide des entrepreneurs, la garantie auprès des institutions financières et bancaires, la promotion de l'investissement innovant et l'accompagnement de projets catalyseurs a rappelé son administrateur.

Et Pape Amadou Sarr d'ajouter que "l'entreprenariat occupe une place majeure dans l'économie sénégalaise et mobilise les femmes et les jeunes dans plusieurs domaines d'activités qui vont de la création au négoce en passant par la production et le commerce".