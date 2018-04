Mauritanie/Sénégal: Eliminatoires CAN U20 - Le Malien Baye Ba en Mauritanie pour continuer de grandir

"Sur le talent, il n'y a pas de souci mais ils lâchent souvent plus vite que les mêmes jeunes de leur âge", a-t-il fait savoir, soulignant que le choix est plus restreint en Mauritanie.

Pour sa première expérience sur le banc de l'équipe mauritanienne des moins de 20 ans, le finaliste de la Coupe du monde cadets avec le Mali en 2015, a éliminé le Maroc (2-0 et 0-1), samedi dernier au premier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie.

"J'ai pris un risque mais il est calculé en raison des ambitions, des moyens mis en œuvre et des projets de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM)", a expliqué dans un entretien récent le technicien malien qui a signé en Mauritanie, il y a un peu plus d'un an.

