Sénégal: Le PNASAR entend promouvoir les exploitations familiales résilientes face à l'insécurité alimentaire

Il est également prévu une alimentation de couverture pour éviter une détérioration du statut nutritionnel au profit des enfants de 06-23 mois et des femmes enceintes et allaitantes vivant dans les mêmes communautés.

Ce plan repose principalement sur la distribution des coupons alimentaires aux ménages les plus vulnérables pour le volet sécurité alimentaire dans les départements de Podor et de Matam.

Le but est d'augmenter et de diversifier la production dans ces exploitations "pour que d'ici les trois prochaines années, on ne parle plus de situation (alimentaire) d'urgence" au Sénégal, a dit Jean-Pierre Senghor.

Il s'exprimait lors d'une rencontre de partage avec les journalistes sur la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le but était de permettre aux médias d'avoir "une meilleure maîtrise des questions de sécurité alimentaire, de nutrition et de résilience".

