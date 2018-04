Burkina Faso: Djibo - Les élèves exigent la reprise des cours

Les élèves des lycées et collèges ont parcouru les artères de la ville de Djibo dans la matinée du mardi 24 avril 2018 pour exiger la réouverture des salles de classe et le renforcement du dispositif de sécurité pour le bon déroulement des activités pédagogiques. Les établissements scolaires sont fermés depuis le lundi 16 avril 2018 suite à l'enlèvement d'un enseignant et à l'assassinat d'un élève à Bouro dans la commune de Nassoumbou.

Ils étaient nombreux, les élèves des établissements secondaires et primaires de Djibo à arpenter les rues de la ville pour exiger la réouverture des salles et le renforcement du dispositif de sécurité pour le bon déroulement des activités pédagogiques, interrompues depuis des attaques qui ont précédé l'enlèvement de l'enseignant et l'assassinat d'un élève à l'école de Bouro. Ainsi, la coordination des syndicats de l'éducation avait invité les enseignants de toute la province du Soum à suspendre les cours pour demander un meilleur dispositif sécuritaire, mais depuis les choses n'ont pas évolué. Les syndicats sont restés sur leur décision malgré les multiples rencontres qu'ils ont eues avec les autorités.

C'est pour cela que les élèves des différents établissements de la ville ont décidé, à leur tour, d'interpeller les autorités pour que des dispositions soient prises en vue de sauver l'année scolaire. « Nous sommes sortis ce matin pour manifester notre mécontentement et interpeller les autorités pour que les établissements rouvrent et avec un dispositif sécuritaire conséquent car notre avenir en dépend. Depuis plus de dix jours, nous n'avons pas fait cours alors que nous sommes à quelques pas des examens, pour ceux qui sont en classe d'examen, et nous sommes très préoccupés par cette situation sécuritaire précaire qui a longtemps duré », s'inquiète Adama Sadou, porte-parole des scolaires.

Selon lui, cette manifestation, c'est pour soutenir les enseignants dans leur lutte pour la reprise des cours. Salimata Tamboura, élève en classe de terminale, n'a pas de mot pour qualifier cet arrêt brusque des cours qui les pénalise et risque de porter un coup aux résultats des examens scolaires. « Je suis en classe d'examen et voilà que cette situation sécuritaire vient interrompre les cours. Nous sommes à quelques mois des examens, nous voulons demander aux autorités de faire un effort pour sécuriser nos établissements afin que nous puissions terminer l'année.

Ce qui m'inquiète, c'est que depuis que les syndicats ont demandé un dispositif sécuritaire pour continuer les cours dans la sérénité, nous n'avons remarqué aucun changement dans le dispositif sécuritaire », a-t-elle affirmé. « Cela fait plus d'une semaine que nous n'allons pas à l'école et aucune autorité n'en pipe mot. J'ai l'impression que l'Etat a démissionné et si c'est le cas, qu'on le dise pour que chacun prenne ses dispositions », renchérit un autre élève, visiblement énervé.

Encadré

Le Tribunal de grande instance de Djibo fermé

Après les écoles, les commissariats de police et les mairies, c'est au tour du Tribunal de grande instance de Djibo de fermer ses portes. Suite aux différentes attaques perpétrées ces temps-ci à quelques encablures de la ville, les acteurs de la justice de la localité ont jugé nécessaire de se mettre à l'abri d'éventuelles menaces sécuritaires. En tout cas c'est la raison invoquée pour justifier la fermeture du palais de justice de Djibo. Selon certaines sources, ceux-ci ont reçu des menaces de mort et cela a précipité le départ de l'administration judiciaire. Les populations sont désemparées et ne savent plus à quel saint se vouer.