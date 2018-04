Burkina Faso: Santé et nutrition - Ces tôs et sauces qui donnent le cancer

Tenez-vous bien ! On peut contracter le cancer en consommant du tô, du donkounou (mets togolais à base de pâte de maïs), du riz ou des sauces à base d'arachide, de sésame, de pistaches... Il suffit que ces produits soient contaminés par des aflatoxines, qui sont des substances cancérigènes et tératogènes (pouvant entraîner une malformation embryonnaire).

Cela a été révélé par des recherches menées par Pane Bernadette Sourabié/Ouattara, directrice de la Toxicologie, du Contrôle de l'environnement et de l'hygiène publique au Laboratoire national de santé publique (LNSP). Le 13 janvier 2018, elle a présenté ses résultats au cours de la soutenance de sa thèse de doctorat unique à l'Université Ouaga I Professeur Joseph Ki-Zerbo. Un thème actuel qui nous a poussée à nous entretenir avec l'impétrante sur ce sujet d'intérêt public et sanitaire.

Le 13 janvier 2018, vous avez soutenu une thèse de doctorat unique à l'université Ouaga 1 Pr J. Ki-Zerbo ; quel était le thème de votre étude ?

Le thème de ma thèse est : « Inhibition de la croissance et de la production d'aflatoxines chez Aspergillus spp. par des extraits de plantes (Cymbopogon citratus, Cymbopogon giganteus et Hyptis spicigera) ».

Si vous deviez le traduire ou l'expliquer au Burkinabè lambda en français facile ce serait quoi ?

Je propose ceci : « Utilisation des extraits de plantes locales (deux types de citronnelles et Hyptis spicigera) pour empêcher les moisissures microscopiques du genre Aspergillus de produire des aflatoxines ».

Quelles sont les raisons qui vous ont motivée à axer votre étude sur ce thème ?

Les raisons sont liées au constat de la présence de fortes teneurs en aflatoxines dans les arachides et le maïs à l'ouest du Burkina Faso (Nikièma, 1993 ; Sanou, 2000). Ces teneurs sont souvent supérieures aux limites maximales admises par le Codex alimentarius. A travers cette recherche, nous avons donc voulu contribuer à :

- la réduction de l'exposition de la population aux aflatoxines par des moyens plus accessibles ;

- l'amélioration de la sécurité alimentaire par la réduction des destructions de récoltes contaminées aux aflatoxines.

Où et comment vos recherches se sont-elles déroulées ?

Les recherches se sont déroulées à Ouagadougou. Suite à une enquête ethnobotanique, des espèces végétales ont été retenues.

La matière première végétale a été récoltée à Ouagadougou et principalement aux alentours du barrage n°1.

Les analyses en laboratoire ont été effectuées au Centre de recherche en sciences biologiques alimentaires et nutritionnelles de l'université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo et au Laboratoire national de santé publique (LNSP).

Pouvez-vous nous donner le nom de ces plantes dans nos langues ?

Le genre Cymbopogon regroupe différents types de citronnelles et le genre Hyptis regroupe les plantes qui poussent aux bordures des routes et des barrages ou des bas-fonds. Elles dégagent une forte odeur et sont couramment utilisées comme répulsives des moustiques pendant l'hivernage. Hyptis spicigera a trois appellations possibles en mooré : rung-runga ou rung-rundaaga ou vag-poonsré.

Vous parlez d'aflatoxines et d'Aspergillus spp., c'est quoi exactement et où les trouve-t-on ?

Les Aspergillussont des champignons microscopiques qui sont cosmopolites et se développent très bien sur certaines denrées alimentaires comme l'arachide, le maïs, le sésame, les pistaches, surtout sur les spéculations oléagineuses.

Certaines espèces de ces Aspergillus sont aflatoxinogènes, c'est-à-dire qu'elles produisent des aflatoxines et contaminent ainsi les denrées alimentaires. Les climats chaud et humide sont les plus favorables à la production des aflatoxines, qui sont des métabolites secondaires de certaines espèces d'Aspergillus. Il existe 5 types d'aflatoxines en général : B1, B2, G1, G2 et M1.

Quelles sont leurs conséquences sur la santé humaine ?

Les aflatoxines sont cancérigènes, tératogènes (pouvant entraîner une malformation embryonnaire) et immunosuppressives (inhibition ou suppression de l'activation du système immunitaire). Elles sont fortement impliquées dans le développement du cancer du foie. Selon le centre international de recherche sur le cancer, l'aflatoxine B1 est la plus cancérigène des toxines naturelles.

Dans notre nutrition quotidienne, quels sont les types d'aliments qui peuvent contenir ces aflatoxines ?

On peut retrouver les aflatoxines dans les plats cuisinés tels que le tô, le riz, les sauces à base d'arachide, de sésame, de pistaches... car les aflatoxines sont thermorésistantes et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 300°C.

Quels sont les conclusions de votre étude et les conseils d'hygiène sanitaire et alimentaire pour nos populations ?

Nous avons montré à travers cette étude que :

- en fonction des souches d'Aspergillus, les huiles essentielles des deux espèces de citronnelles testées ont une action inhibitrice concentration-dépendante sur les Aspergillus, partant, d'inhibition de la production d'aflatoxines. Par contre, les extraits de la troisième plante n'ont pas montré une action inhibitrice significative.

-Il est donc possible d'utiliser les huiles essentielles de Cymbopogon citratus et Cymbopogon giganteus pour la conservation des récoltes à condition de trouver la bonne formulation des principes actifs.

- la souche non aflatoxinogène BfaS5 que nous avons isolée des arachides du Burkina Faso pourrait, après des essais conséquents, être utilisée comme ingrédient de bio-pesticide pour le bio-contrôle compétitif entre souche productrice et non productrice d'aflatoxine.

- Comme conseils aux cuisinier(ère)s, nous pouvons leur recommander de :

- trier et jeter les graines d'arachides moisies avant de produire par exemple la pâte, n'utiliser que les graines saines pour les sauces.

- Mettre de côté les grains de céréales, surtout de maïs et de blé moisis, avant de passer les grains sains au moulin.

Nous recommandons également aux agriculteurs de faire sécher à point les différentes récoltes et de les protéger pendant le stockage de la forte chaleur et de l'humidité afin d'éviter la contamination et la prolifération des Aspergillus aflatoxinogènes dans leurs céréales.