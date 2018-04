Burkina Faso: «Malversations financières au Siao» - Le dossier se trouve à la Cour d'appel de Ouagadougou

Ce mercredi matin 25 avril s'ouvre à Paris « No Money For Terror », pas d'argent pour le terrorisme.… Plus »

Et le directeur général du Siao, Dramane Tou, d'apporter des précisions: «beaucoup ont laissé croire que ce sont les recettes de l'édition 2016 qui ont été mouta mouta. Ce n'est pas le cas. Cela a été un phénomène qui a commencé en 2012 dont la découverte a pu être faite en 2017 grâce à l'action conjuguée de la direction générale, du conseil d'administration et des corps de contrôle. Actuellement, les fautifs sont en train de purger leur peine en attendant que toutes les questions soient vidées».

Le dossier a été jugé par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou et les deux ont été condamnés parce qu'ils ont reconnus les faits. Mais, il faut dire qu'actuellement, ils ont fait appel de cette décision et le dossier se trouve actuellement au niveau de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Ouagadougou», a expliqué Sétou Compaoré.

