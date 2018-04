Algérie: 1er Salon national des saveurs du terroir et paniers gourmands mercredi à Tizi Ouzou

- Pas moins de 250 exposants issus de 38 wilayas sont attendus mercredi à Tizi-Ouzou pour animer le premier Salon national des saveurs du terroir et paniers gourmands (SNAST), a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Cette manifestation, placée sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et sous l'égide du wali de Tizi-Ouzou, et qui s'étalera jusqu'au 2 mai prochain, vise à dévoiler la diversité du terroir et de l'art culinaire algériens, à promouvoir cette richesse et à mettre en exergue son apport à l'économie, a-t-on appris des représentants de l'Agence Team Event's, principal organisateur de l'évènement.

Des artisans et des agriculteurs des quatre coins du pays se sont fixé rendez-vous à Tizi-Ouzou pour exposer leurs produits, fruit d'un savoir-faire local transmis de génération en génération qui donne au terroir national toute son authenticité. Les produits de l'artisanat traditionnel (poterie, vannerie, tapisserie, ébénisterie, dinanderie) de l'agriculture et de l'agroalimentaire (fromages, miel, huiles, fruits séchés, épices), et divers plats traditionnels seront mis à l'honneur à l'occasion de ce Salon.

L'objectif du SNAST est de "valoriser les produits du terroir et de trouver des débouchées à ces produits à travers notamment la labellisation qui est un outil nécessaire pour aller vers l'exportation. Il vise aussi à créer une dynamique économique au niveau local", ont souligné les organisateurs.

Le coup d'envoi de ce Salon sera donné vers 10h sur la placette de l'Olivier (entrée ouest de Tizi-Ouzou) qui sera le site principal de l'événement. Une prise de parole et une animation avec des troupes folkloriques de Tizi-Ouzou, Batna, Tindouf et des spectacles de musique et humoristique, sont prévus pour le lancement de cette manifestation, selon le programme remis à l'APS.

Tout au long de ce rendez-vous économique, commercial, touristique et culturel, des ateliers ludiques, des stands gourmands et shows culinaires (démonstration sur la fabrication de produits du terroir), des dégustations, des soirées folkloriques, des conférences-débats (sur le design, le marketing, la labellisation, la qualité) et des concours (meilleur chefs cuisinier, petit-chef et mon homme chef) sont au menu.

Des Prix des meilleurs paniers gourmands, décoration de stand, représentation de wilaya et plat traditionnel seront décernés à l' occasion de ce salon qui va aussi accorder, sur proposition de la wilaya, le Prix de la meilleure couverture médiatique, a fait savoir la même source.