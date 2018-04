Algérie: Le développement pour tous, la sécurité et la stabilité sont des lignes rouges à ne pas franchir

Evoquant les objectifs de développement de l'Etat, le ministre a fait savoir que "les programmes tracés concernent l'ensemble du territoire et le processus de développement n'a pas de frontières et se poursuivra dans les moindres recoins de notre pays".

Le ministre a estimé que "la dynamique de développement à laquelle aspire le pays ne saurait se réaliser sans la conjugaison des efforts de tous. L'Algérie est une et indivisible et la sécurité et la stabilité dont elle jouit aujourd'hui n'auraient pu se concrétiser sans l'unité des rangs de ses enfants et la mobilisation des éléments de notre Armée nationale populaires le long de nos frontières pour la protéger de ceux qui la guettent, poursuit M. Bedoui.

"L'Algérie est souveraine dans ses décisions et respecte pleinement toutes les chartes et conventions internationales", a-t-il soutenu.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé mardi à Tamanrasset que la sécurité et la stabilité du pays constituaient des "lignes rouges à ne pas franchir", ajoutant que les programmes de développement mis en place seraient profitables à tous les citoyens à travers tout le territoire national.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.