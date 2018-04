Algérie: Yousfi - Encourager la création et le développement de la PME, épine dorsale du tissu industriel national

Boumerdes — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé mardi à partir de Boumerdes, que l'objectif principal de son département est d'" encourager" la création et le développement de la petite et moyenne entreprise (PME), considérées comme "l'épine dorsale du tissu industriel national ".

Les initiatives d'appui à la PME, inscrites au titre du programme gouvernemental, constituent une contribution aux efforts consentis par différents secteurs d'activités en vue de la diversification de l'économie nationale " dotée d'une importance extrême pour le pays ", a déclaré le ministre dans son allocution d'ouverture d' un regroupement des responsables des structures locales d'appui à la PME, abrité, pour deux jours, par l'Institut national de la productivité et du développement industriel (INPED).

Cette rencontre se veut un espace d'évaluation, d'orientation et de formation des responsables des centres de facilitation et des pépinières d'entreprises.

L'esprit de créativité, d'innovation et de compétitivité caractérisant les PME en fait une "source de choix" pour le développement technologique, parallèlement à l'amélioration des volets industrialisation, qualité, couverture du marché et placement sur les marchés mondiaux, a encore souligné M. Yousfi, estimant que l'ensemble de ces facteurs peuvent constituer des "stimulants" qui poussent les entreprises à "toujours aller de l'avant dans l'innovation, afin de garantir leur pérennité face aux dures lois de la compétitivité".

"Appuyer et soutenir les dizaines de milliers de projets en attente de concrétisation sur le terrain, en assurant à leurs promoteurs accueil, conseil, orientation, expertise et célérité dans le traitement de leurs dossiers", telles sont les missions principales dévolues aux encadreurs des centres de facilitation et des pépinières d'entreprises , a - t-il dit à l'occasion, observant que leur (encadreurs) rôle est " primordial ", et que la formation continue dans le domaine, conjuguée à la l'usage des nouvelles technologies est "une priorité absolue".

D'où le plaidoyer du ministre de l'Industrie et des Mines pour l'impératif de tirer profit de la nouvelle organisation décidée à travers la création de l'Agence de développement des PME et de l'innovation, qui sera dotée de nouvelles missions, susceptibles d'insuffler une véritable dynamique à la PME.

Il s'est, par ailleurs, dit "totalement confiant" dans la réussite de ces encadreurs à marquer leur contribution dans l'extension du tissu national économique et industriel, considéré à la "base de la stratégie de développement de l'économie nationale".

Dans ses réponses aux questions posées par les journalistes, à l'occasion, Youcef Yousfi a affirmé la poursuite, par l'Etat, de la stratégie de développement de l'industrie automobile à l'échelle locale, non sans souligner l'impératif de conférer "une totale transparence" au coût de la production, des composants et des véhicules mis sur le marché national.