Burkina Faso: Application de la loi sur la publicité

Le ministre de la Communication et des Relations avec la Parlement a présidé, le mardi 24 avril 2018, à Ouagadougou, la cérémonie d'ouverture d'un séminaire d'appropriation des textes régissant la publicité au Burkina Faso

L'application de la loi n°080 relative à la publicité et de son décret d'application se heurte aux réticences et craintes des différents intervenants non prompts à respecter la non-cumulation des grandes fonctions conseil, régie et volet journalisme. Afin de lever les inquiétudes de ces acteurs, le ministère de la Communication et des Relations avec la Parlement a organisé, le mardi 24 avril 2018, à Ouagadougou, un séminaire d'appropriation du contenu desdits textes au profit de ses cadres, des publicitaires et des associations professionnelles des médias.

Aux dires du ministre en charge de la communication, Remis Fulgance Dandjinou, les médias n'ont pas envie que la loi s'applique, les publicitaires ont peur que les médias créent leur propre régie et de part et d'autre, il y a des inquiétudes. Le séminaire vise, selon M. Dandjinou, à faire tomber les a priori afin que les médias puissent mieux fonctionner et que le sous-secteur de la publicité soit vraiment créateur de richesses.

En outre, a ajouté le ministre, l'appropriation de la loi en question ainsi que son décret d'application par les participants s'inscrit dans le cadre d'un projet de décret de création du conseil supérieur de la publicité. Des échanges, a espéré Rémi Fulgance Dandjinou, sortiraient des éléments plus participatifs à même de répondre aux attentes de toutes les parties prenantes.