Burkina Faso: Entrepreneuriat féminin

A Dédougou, des jeunes femmes ont embrassé des métiers réservés habituellement aux hommes. Une équipe de Sidwaya est allée à la rencontre de trois d'entre elles, chacune avec son histoire différente de celles des autres, mais dans l'ensemble, enrichissantes les unes que les autres.

Son appareil photo toujours en bandoulière lors des cérémonies officielles, des baptêmes, des mariages ou encore pendant les fêtes, la «chasseuse d'images» Djénèba Naho, au milieu des hommes, est toujours prête à flasher pour les éventuels clients qui désirent immortaliser ces moments. Agée d'une trentaine d'années et mère d'une fille, la demoiselle au teint clair, toujours bien coiffée, confie que la flamme pour la photographie s'est allumée en elle en 2004, à l'âge de 15 ans. Elle est alors initiée à ce métier par son frère Mamadou Naho, photographe à la cité de «Bankuy».

Petit à petit, en dépit des difficultés dues à son statut de femme, elle réussira à percer le mystère de ce métier traditionnellement réservé aux hommes. «Après avoir quitté les bancs en classe de CE2, j'étais à la maison sans rien faire, et lorsque mon grand frère m'a fait la proposition de venir l'assister dans son studio, je n'ai pas hésité un instant, car j'aimais déjà ce travail sans pouvoir le lui dire, de peur qu'il ne me rejette, parce que je suis une femme», relate toute enthousiasmée la seule femme photographe de Dédougou.

L'idée au départ de cette aventure, explique son frère aîné Mamadou Naho, était de la former pour les prises de vue au studio, mais un jour par la force des choses, «elle s'est vue proposer une demande de couverture de mariage en mon absence». Et de poursuivre : «Ce jour-là, j'étais en déplacement, et c'est elle que le client est venu trouver pour son mariage. Sans m'en informer, elle est partie faire le travail. A mon retour, nous avons visualisé ensemble les images qui comportaient certes des imperfections, mais cela a permis de satisfaire le client». Toujours selon Mamadou Naho : «Elle peut filmer et faire les images sans problème. Elle est d'ailleurs propriétaire de deux studios».

Dominer les préjugés

Si son grand frère l'a acceptée dans cette aventure, les regards extérieurs ajoutés aux préjugés, ne lui ont pas facilité la tâche à ses débuts. Cependant, l'abnégation et l'amour dont elle faisait preuve, lui ont permis de surmonter ces préjugés pour se faire de la place dans ce domaine où les femmes se comptent au bout des doigts. Djénèba Naho, à en croire les propos de son grand frère, parcourt la plupart des localités de la Boucle du Mouhoun à moto, afin de couvrir les évènements pour lesquels elle est conviée. «Au début, les regards extérieurs ont tenté de me déstabiliser au motif que ce travail de preneur d'images est pour les hommes, donc pas pour nous les femmes.

Mais, comme j'y suis venue par amour, et avec le soutien de mon grand frère, j'ai pu faire face à ces critiques, jusqu'à ce qu'on m'accepte. En plus, le fait même de me présenter devant les autorités lors des cérémonies me donne une satisfaction», poursuit Djénèba Naho. Aujourd'hui propriétaire de deux studios photos à Dédougou dont le premier a ouvert ses portes en 2014, cette jeune femme est parvenue à se faire une place dans ce métier où de nombreuses personnes n'osaient parier pour sa réussite.

Elle est d'ailleurs citée parmi les meilleurs photographes de la cité de Bankuy, au regard de l'aisance avec laquelle elle manipule les appareils photo. «Je m'estime heureuse. J'étais loin d'imaginer que j'allais pouvoir construire un jour, mais aujourd'hui, j'ai un chez moi, et c'est grâce à ce travail de photographe et de camerawoman. Je parviens à honorer mes engagements envers mes employés, et faire des économies. Le mois où je n'ai rien épargné, c'est 50 000 FCFA, sinon, je fais des épargnes de 100 000 F et plus, après toutes les dépenses. Pendant les périodes de fêtes ou de grandes cérémonies, je peux faire des bénéfices de 150 000 FCFA à 600 000 FCFA», se réjouit-elle. Cependant, Djénèba Naho souhaiterait posséder sa propre caméra, car jusque-là, elle utilise celle de son grand frère pour satisfaire sa clientèle. «Si quelqu'un pouvait me soutenir avec une caméra, cela me ferait un grand bien parce que jusqu'à présent, c'est la caméra de mon grand frère que j'emprunte lorsque j'ai des demandes de filmage», dit-elle. L'autre handicap de la jeune femme dans ce monde du son et de l'image, c'est son incapacité à faire le montage vidéo, car ne sachant ni lire, ni écrire.

Elle troque sa machine à coudre pour la clef molette

Korotimi Gama est une autre «amazone» de la capitale du «grenier du Burkina». Elle a fait ses armes dans la mécanique moto. A l'âge de 19 ans, elle n'a pas hésité à troquer sa machine à coudre contre la clef à molette en 2014. Un rêve d'enfant qui se réalise pour elle. Dans un atelier d'une dizaine de jeunes garçons, la jeune fille, confie son patron Christophe Kadenza, n'a pas eu du mal à s'intégrer. Mieux, «c'est une fille courageuse qui apprend vite», laisse entendre M. Kadenza. Malgré les stigmatisations de certains clients qui estiment que sa place est ailleurs que dans ce «métier salissant», Korotimi Gama, avec le soutien et l'encouragement de son maître et de ses camarades apprenants, a réussi à braver ces préjugés, pour se faire accepter dans ce cercle fermé.

En fin de matinée de ce mercredi 14 mars 2018, clefs en main, parée dans sa tenue couverte d'huile et de graisse, au «chevet d'une moto», sous un soleil de plomb, la jeune fille tente de mettre sur cale, un engin en panne. Preuve que celle pour qui les parents avaient tracé le chemin de couturière, est à même de dépanner toute seule une moto, même si son patron soutient qu'elle n'a pas assez de force physique pour supporter certaines pannes. Malgré tout, c'est une fille toute souriante et toute gaie qui dit être fière de son choix à elle. «Je suis contente de ce que je fais aujourd'hui. C'est un métier qui me permet de mieux gagner ma vie que quand j'étais dans la couture. En plus, c'est librement que j'y suis venue», explique-t-elle. Korotimi Gama invite ses sœurs déscolarisées ou qui n'ont pas eu la chance comme elle d'aller à l'école, de ne pas hésiter à suivre son exemple, en s'essayant à n'importe quel métier, notamment ceux dits « métiers des hommes», pour gagner leur vie. «J'invite mes sœurs à abandonner l'idée du gain facile, pour s'investir dans des activités valorisantes, même celles dévolues traditionnellement aux hommes, afin de gagner dignement leur vie que de se laisser aller à des pratiques qui mettent à mal l'image de la femme», lance Korotimi Gama.

«D'un mouton à une trentaine de bœufs»

Beaucoup plus âgée que les deux précédentes jeunes filles, Assétou Koutou/ Kafando a fait de l'élevage, particulièrement de l'embouche bovine, son gagne-pain. La cinquantaine bien sonnée, Mme Kafando a contracté le virus de l'élevage de ses géniteurs, à en croire ses confidences. Un métier qu'elle reconnaît de prime abord, difficile pour une femme. Mais Assétou Koutou/ Kafando qui pratiquait le petit commerce, va attendre d'être dans son foyer pour «réveiller» par la force des choses, ce talent d'éleveuse qui sommeillait en elle. «Une fois mariée, mon mari, au regard de ses modestes moyens, ne pouvait pas m'assurer un fonds me permettant de poursuivre mon commerce. C'est pourquoi, j'ai dû trouver d'autres issues pour le soutenir dans les charges de la famille», confie Assétou Koutou. Dans ce combat contre la pauvreté et le chômage, Mme Kafando se promenait de cour en cour, pour laver le linge ou vendre du bois de chauffe.

Et c'est à l'aide de ces activités que cette dame a pu acquérir un mouton. Aujourd'hui, elle possède plusieurs têtes de bovins et d'ovins. «Je me suis débrouillée pour me payer un mouton. De ce mouton, je suis aujourd'hui à une quarantaine de têtes de moutons et une trentaine de têtes de bœufs», déclare-t-elle. De l'élevage traditionnel, la femme de cinquante ans a basculé dans l'embouche bovine qui lui permet de gagner dignement sa vie. Mme Kafando ensemence par an une soixantaine de vaches. Avec cette activité, elle a su faire la jonction avec l'agriculture par la production de la fumure organique.

Des activités qui donnent du sourire à cette femme qui prend en charge à elle toute seule, une vingtaine de personnes.

«Depuis que je me suis investie dans cette activité, je ne me plains pas. Je parviens à rembourser les crédits contractés auprès des projets à temps, et prendre convenablement les charges de ma famille et mes employés. Vu que je suis dans l'agriculture, cette activité de l'élevage me profite bien, car j'utilise les déjections des animaux pour fabriquer la fumure organique avec laquelle je fertilise mon champ», indique Mme Kafando. Nonobstant les subventions de certains projets intervenant dans le secteur de l'élevage et de l'agriculture, la quinquagénaire souhaiterait davantage de soutien pour faire prospérer son activité car, dit-elle, cette activité demande plus qu'elle ne reçoit. «Vous voyez bien que la subvention de trois millions par an dont je bénéficie ne peut pas me permettre d'assurer mon fonds de roulement, bien qu'étant une bouffée d'oxygène», dit-elle.

En plus de la question d'argent, l'autre goulot d'étranglement pour Assétou Koutou s'appelle l'écoulement de ses bêtes. «L'autre difficulté que nous rencontrons dans l'embouche bovine, est le problème d'écoulement des animaux ensemencés. Ce problème devient encore plus compliqué pour nous les femmes qui ne pouvons pas voyager aisément comme les hommes, à la recherche du marché», déplore-t-elle. L'annonce par le Conseil municipal de Dédougou de la construction d'un abattoir frigorifique moderne, donne de l'espoir à l'entrepreneure agricole, qui espère pouvoir écouler ses animaux, sans avoir besoin de se déplacer. Mieux, indique-t-elle, la peau et la viande seront commercialisées sur place. Mme Kafando invite les femmes à s'investir dans l'élevage, lequel lui permet aujourd'hui de se prendre en charge, sans attendre l'aide de quelqu'un.