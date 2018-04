Afrique de l'Ouest: Déploiement de la TNT dans les pays de l'UEMOA et de la Guinée

Ce mercredi matin 25 avril s'ouvre à Paris « No Money For Terror », pas d'argent pour le terrorisme.… Plus »

7- favoriser la concertation permanente et la coopération entre instances de régulation et les autres structures impliquées dans la migration à la TNT ;

Au Burkina Faso, la réactivité des plus hautes autorités du pays ont permis d'obtenir l'accord de financement d'un milliard FCFA du Japon pour acquérir un matériel technique susceptible de contrôler le contenu des radios et télévisions privées à une grande échelle. Reste cependant un gap de 300 000 000 à combler pour opérationnaliser l'acquisition du matériel.

La communication du Conseil supérieur de la communication à ce séminaire a surtout porté sur les multiples défis de la régulation des contenus à l'avènement de la TNT. Six défis majeurs ont été identifiés comme devant être inscrits dans le champ de mire des régulateurs de contenus. Ils sont d'ordre technologique, économique, juridique, professionnel, politique et culturel.

Sur ce dernier sujet, outre les cahiers des charges des éditeurs de services à revisiter, il est apparu impérieux que des conventions soient signées entre les instances de régulation des contenus et celles chargées de la diffusion des programmes, pour clarifier leurs compétences respectives et éviter toute interférence attentatoire à la liberté de la presse, au droit d'accès à l'information et au pluralisme de l'information.

Il reste la numérotation des chaînes et leur déploiement selon leur vocation nationale ou régionale à opérer par le CSC selon des critères communs avec les éditeurs de programmes et le diffuseur à implanter par la SBT, mais largement tributaire du coût de diffusion des programmes tel qu'en décidera l'exécutif (une étude est en cours à ce sujet).

Organisé à l'initiative de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) de Côte-d'Ivoire, ce séminaire a été dédié à l'approche d'ensemble du bilan du processus de basculement à la TNT dans les pays membres de la Plate-forme, des difficultés rencontrées, des perspectives et solutions.Le Burkina Faso a été représenté à ce séminaire par le Conseil supérieur de la communication et la Société burkinabè de télédiffusion.

