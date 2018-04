Burkina Faso: Imprimérie de Sidwaya - Le ministre Simon Compaoré pour porter le plaidoyer

Ce mercredi matin 25 avril s'ouvre à Paris « No Money For Terror », pas d'argent pour le terrorisme.… Plus »

Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est exactement ? Réagissant à cette interrogation, M. Compaoré a balayé ces propos du revers de la main, les qualifiant de fausses déclarations. «Je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de dire que ce que le journal a publié est faux, archi-faux. La location des bâtiments au profit de l'administration répond à une procédure qui est d'ailleurs en cours», a conclu le ministre d'Etat. S'agissant de sa photo avec des jeunes au grin de thé, le ministre d'Etat a laissé entendre qu'il lui arrive de tourner dans la ville et d'aller à certains endroits comme ce fut le cas. Quant à la publication de la photo sur la toile, a-t-il dit, elle a été l'œuvre d'un web-activiste présent au lieu du thé.

La presse, devenue le maillon le plus faible de l'entreprise depuis des mois, ne tient plus qu'à un seul fil. Les responsables de la maison ont fait savoir au visiteur que l'acquisition d'une rotative se présente comme la solution définitive. A la rédaction, les journalistes ont posé au ministre d'Etat, des questions portant sur les missions de son département, le coût du loyer de l'immeuble qui abrite ses bureaux et enfin son apparition dans une photo sur Internet dans un grin de thé à Ouagadougou.

