Burkina Faso: SONABHY - Les femmes magnifiées

L'amicale des femmes de la Société nationale burkinabè d'hydrocarbures (SONABHY) a commémoré en différé, la 161e Journée internationale de la femme. C'était le samedi 21 avril 2018 à Loumbila, dans la région du Plateau central.

Don de sang, séance d'aérobic et conférences, sont des activités qui ont couronné la célébration en différé du 8-Mars, de l'amicale des femmes de la Société nationale burkinabè d'hydrocarbures (SONABHY). Au préalable, les femmes ont organisé une séance d'aérobic, le jeudi 19 avril 2018 à Ouagadougou. Sous une animation musicale, les sportives du jour se sont exercées pendant une heure d'horloge, à travers des échauffements et des étirements. Des esprits sains dans des corps assainis, les femmes se sont par la suite souciées de l'éducation actuelle des enfants, qui constitue un sérieux défi à relever. C'est autour du thème : ‘'Le défi des parents face aux excès de comportements des adolescents de nos jours", qu'elles ont fait ressortir les maux qui minent les adolescents, à savoir la sexualité, la drogue, la délinquance et ont prodigué des conseils pour éradiquer ce fléau.

Après ces activités intenses et loin des bureaux et des ‘'hydrocarbures", les femmes se sont donné rendez-vous à Loumbila, localité située à une vingtaine de km de Ouagadougou, pour une journée récréative et de détente. Là-bas, elles ont célébré ‘'l'autre moitié du ciel", dans une ambiance festive. Une sortie que le directeur général de la SONABHY, Hilaire Kaboré, a appréciée positivement et jugé nécessaire parce que selon lui, il faut par moments que les agents puissent se relaxer, souffler et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes.

Les femmes doivent se battre davantage

Pour ce qui est du thème de la 161e Journée internationale de la femme au Burkina Faso: « La participation de la femme à la gouvernance : Etat des lieux, défis et perspectives », la présidente de l'amicale des femmes, Jacqueline Goungounga, a indiqué qu'à la nationale des hydrocarbures, les femmes sont déjà fortement représentées. « Au niveau de l'équipe dirigeante, nous avons des femmes qui occupent des postes de responsabilités. Néanmoins, nous devons nous battre et donner le meilleur de nous-mêmes dans nos tâches quotidiennes, afin que les hommes nous fassent de plus en plus confiance », a-t-elle convenu. Le premier responsable de la société, Hilaire Kaboré, a rassuré les femmes, que des réflexions seront poursuivies pour qu'elles accèdent à plus de responsabilités dans la gestion de l'entreprise.

Au-delà de la problématique du 8-Mars, Mme Goungounga a soulevé une préoccupation majeure que vivent les femmes de la SONABHY. Il s'est agi de la garde des enfants. A l'entendre, cette situation est une épine difficile à enlever du pied des femmes qui doivent, non seulement juguler les responsabilités au service et l'éducation des enfants. « Nous lançons un cri du cœur à nos responsables et à nos dirigeants, afin qu'ils nous aident à décharger ce fardeau, en songeant à nous trouver des crèches au sein des entreprises », a suggéré la présidente. Elle a par ailleurs exprimé sa satisfaction pour la mobilisation des femmes, qui a fait l'objet d'une journée de détente réussie.

Mme Goungounga a ainsi souhaité que dans les années à venir, que les femmes puissent se réunir, en compagnie des hommes et échanger dans un cadre convivial en dehors de l'entreprise. Toute chose qui va créer, à son avis, un brassage entre les agents et éviter également les équivoques dans les services. Pour les perspectives, elle a souligné que dans les prochains mois, des textes seront écrits pour entrer en possession du récépissé de l'amicale. En plus, des activités seront menées à l'endroit d'autres mutuelles de certaines entreprises ou structures, pour le bien-être des femmes.