Madagascar: SIAO 2018 - Madagascar, pays invité d'honneur

Le comité d'organisation du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) a animé, le mardi 24 avril 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse sur l'état des préparatifs de la XVe édition dudit évènement qui se tiendra du 26 octobre au 4 novembre 2018.

Placée sous le thème : « Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique », la XVe édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) se tiendra du 26 octobre au 4 novembre 2018 dans la capitale burkinabè. L'information a été livrée aux hommes de médias, le mardi 24 avril 2018 à Ouagadougou, lors d'un point de presse. Le pays invité d'honneur à cette biennale de l'artisanat africain, selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, est Madagascar. « Le choix de cette île s'explique par le fait qu'elle a une grande vitalité culturelle avec un artisanat riche et diversifié. A cette qualité s'ajoute l'amélioration de la participation des Malgaches au SIAO et le désir d'ouvrir cet évènement à une autre zone que l'Afrique de l'Ouest qui a déjà bénéficié, en 2016, avec le Ghana, du titre de pays invité d'honneur », a-t-il expliqué.

A cette XVe édition du SIAO, plusieurs objectifs sont poursuivis. Selon le ministre en charge du commerce, il s'agit, entre autres, d'offrir 550 stands à l'ensemble des exposants, d'enregistrer la participation d'au moins 3500 exposants, d'assurer la participation d'au moins 250 acheteurs professionnels et d'obtenir la participation d'au moins 27 pays africains. Durant les 10 jours, de nombreuses activités seront organisées, à savoir des expositions-ventes thématisées, des rencontres d'affaires sur l'espace B to B, des séminaires, ateliers et forums et une Nuit des artisans méritants (NAM).

Quant aux innovations, M. Kaboré a souligné l'inscription et le paiement en ligne des frais de location de stands, le paiement des titres d'accès au site d'exposition par mobile money, le renforcement du nouveau système d'accréditation et le renforcement des points « i » dans les pavillons d'exposition pour répondre aux besoins d'information. Le coût de location des stands de 9m2, a poursuivi le ministre, varie en fonction des pavillons et des participants.

Pour un pavillon climatisé, le prix est à 700 000 F CFA pour un artisan individuel, 1 million de F CFA pour un stand pays zone Afrique, 1,5 million de F CFA pour un stand pays reste du monde et 2 millions de F CFA pour une institution financière et portuaire. Quant au pavillon ventilé, la participation individuelle coûte 300 000 F CFA. Les tickets d'accès au site et aux pavillons varient entre 500 et 10 000 F CFA.