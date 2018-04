Cote d'Ivoire: Prix Mo Ibrahim 2017, rencontre avec Paul Kagame - Le Chef de l'État à Kigali ce mercredi

Il faut rappeler que l'ancienne Présidente du Liberia a été, en 2011, prix Nobel de la paix avec Leymah Gbowee, militante libérienne responsable de l'organisation du mouvement pacifiste "Women of Liberia Mass Action for Peace" et Tawakkul Karman, activiste yéménite fondatrice, en 2005, du groupe "Femmes journalistes sans chaînes". Outre cette cérémonie, le Chef de l'État aura un entretien avec son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Les deux personnalités évoqueront des points de la coopération bilatérale entre leurs pays. Mais aussi l'état de santé du continent africain. Le Président rwandais assure la présidence de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

Il a été attribué à l'ancienne Présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. En février, dans un communiqué, le président du comité d'attribution du prix, Salim Ahmed Salim, donnait les raisons du choix de la première dame présidente d'un pays en Afrique. " Ellen Johnson Sirleaf a pris la tête du Liberia quand il était complètement détruit par la guerre civile et a mené un processus de réconciliation centré sur la construction d'une nation et ses institutions démocratiques (... ) Durant ses deux mandats, elle a oeuvré inlassablement au nom du peuple du Liberia. Un tel parcours n'est pas exempt de défauts. Aujourd'hui, le Liberia continue de faire face à de nombreux défis.

C'est aujourd'hui que le Président de la République, Alassane Ouattara, arrive à Kigali. Dans la capitale du Rwanda, il assistera à la remise du Prix Mo Ibrahim 2017 pour le leadership d'excellence en Afrique. Ce prix récompense les Chefs d'État ayant exceptionnellement amélioré la sécurité, la santé, l'éducation, le développement économique et les droits politiques dans leurs pays et transféré démocratiquement leurs pouvoirs à leurs successeurs.

