Afrique: Tour du Sénégal - Nouvelle victoire d'étape de l'Algérien Reguigui

Les coureurs rwandais se sont montrés "particulièrement actifs, attaquant à tour de rôle", soulignent-ils, ajoutant que "c'est à 9 kilomètres de la ligne d'arrivée que s'effectua le regroupement général et plus aucun coureur ne reçut dès lors de bon sortie".

"C'est au km 30 de course que se dessina l'échappée du jour, formée de Salifou Yarbanga (Burkina Faso), William Goodfellow à nouveau à l'attaque et Léris Hennesy Moukagni (Gabon)", renseignent les organisateurs.

Dakar — Le coureur algérien de la formation Sovac-Natura4ever, Youcef Reguigui, a réitéré sa performance de la veille en remportant la troisième étape du Tour du Sénégal disputée ce mardi, entre Saint-Louis et Pire Gourèye, sur une distance de 148.5 km, annonce la direction de la course.

